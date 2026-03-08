Axios: США и Израиль обсуждали отправку спецназа в Иран из-за урана

США и Израиль обсуждали отправку спецназа в Иран для обеспечения безопасности запасов высокообогащенного урана. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что это может произойти на более позднем этапе войны – после того, как обе страны убедятся, что иранские военные больше не представляют серьезной угрозы.

По данным Axios, обсуждались два варианта: полный вывоз обогащенного урана из Ирана или привлечение экспертов по ядерной энергетике для его разбавления на месте.

В результате ударов США и Израиля по иранским ядерным объектам в июне прошлого года запасы урана оказались под завалами. Американские и израильские официальные лица утверждают, что сами иранцы с тех пор не могут до них добраться. По данным собеседников издания, большая часть ядерного топлива находится в подземных тоннелях на одном из объектов в иранском городе Исфахан, а оставшиеся запасы распределены между бункерами в Фордо и Натанзе.

При этом Иран может получить доступ к запасам обогащенного урана в Исфахане через узкий тоннель, пишет The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с разведданными. На спутниковых снимках, сделанных в феврале, видны масштабные земельные работы у нескольких входов в тоннели. При этом, как пишет газета, не ясно, была ли земля вывезена с объекта или использована для защиты входов в тоннели от будущих ударов. Также не ясно, как быстро Иран сможет перевезти уран, который находится в газообразном виде и хранится в канистрах.

По данным американских чиновников, у Ирана есть примерно 440 килограммов высокообогащенного урана, большая часть которого находится в Исфахане. Уровень обогащения составляет 60 процентов – для создания оружия этот показатель необходимо довести до 90 процентов.

Кроме того, по данным Axios, Соединенные Штаты обсуждали возможность захвата стратегически важного иранского острова Харк, через который проходит примерно 90% экспорта сырой нефти страны.