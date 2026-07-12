Axios: США нанесли новые удары по военным объектам Ирана

Армия США нанесла новые удары по системам противовоздушной обороны, ракетным комплексам и катерам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в районе Ормузского пролива. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.

По его данным, под удар попали несколько военных объектов, связанных с обеспечением безопасности судоходства в Ормузском проливе. Официального подтверждения со стороны Пентагона пока нет.

В ответ Корпус стражей исламской революции вновь закрыл Ормузский пролив. Центральное командование США ранее заявило, что морской коридор находится под его полным контролем.

Кроме того, появились спутниковые снимки низкого качества, на которых, как утверждается, зафиксированы последствия недавних иранских ударов по американским объектам в регионе. По данным открытых источников, могут быть повреждены ангар для беспилотников MQ-4C Triton на авиабазе имени принца Хасана в Иордании, ангар на базе Аль-Удейд в Катаре, объект на территории штаба Пятого флота ВМС США в Бахрейне, а также бывшая база ООН в Кувейте.

Ряд источников сообщил о возможном ударе по железнодорожному мосту Ак-Теке-хан в провинции Голестан на севере Ирана. Удар приписывают США, но Вашингтон не подтверждал эту информацию. Ранее американские удары были сосредоточены преимущественно на юге страны.

Мост расположен на линии Горган – Инче-Бурун, которая соединяет Иран с Туркменистаном и международным транспортным коридором Казахстан – Туркменистан – Иран. Этот маршрут представляет собой часть евразийской логистической сети, связанной с международным транспортным коридором "Север – Юг" и китайской инициативой "Один пояс – один путь". Возможное нарушение движения по нему может осложнить сухопутные перевозки между Ираном, странами Центральной Азии, Россией и Китаем.