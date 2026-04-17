Axios: США предложили Ирану обменять уран на $20 млрд активов

США и Иран ведут переговоры по трехстраничному плану прекращения войны. Один из обсуждаемых пунктов предполагает разморозку иранских активов на 20 миллиардов долларов в обмен на обогащенный уран. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, на более раннем этапе переговоров США были готовы разморозить иранские активы на шесть миллиардов долларов для закупки продовольствия, медикаментов и других гуманитарных товаров. Иран требовал 27 миллиардов долларов.

По словам неназванного американского чиновника, сумму в 20 миллиардов долларов предложили Соединенные Штаты.

Утверждается, что в обмен на разморозку активов Вашингтон попросил Тегеран согласиться на отправку всех его ядерных материалов в США, но иранская сторона согласилась лишь разбавить его на территории страны.

В рамках компромиссного предложения, находящегося сейчас на стадии обсуждения, часть высокообогащенного урана будет отправлена в третью страну, не обязательно в США, а часть будет разбавлена в Иране под международным контролем.

По данным Axios, обсуждаемый план также включает пункт о добровольном моратории на обогащение урана Ираном. В последнем раунде переговоров США потребовали от Ирана согласиться на 20-летний мораторий, а Иран в ответ предложил 5-летний мораторий.

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что новая встреча представителей США и Ирана может пройти уже в ближайшие выходные в столице Пакистана Исламабаде. По словам источника Axios, ожидается, что они состоятся в воскресенье. Трамп утверждает, что Тегеран пообещал не иметь ядерного оружия в течение следующих 20 лет и готов передать Вашингтону запасы обогащенного урана.

По данным американских чиновников, у Ирана есть примерно 450 килограммов урана, обогащенного до 60 процентов, – для создания оружия этот показатель необходимо довести до 90 процентов.





