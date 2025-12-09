Axios: США усилили давление на Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Италии Рим. По словам его пресс-секретаря Сергея Никифорова, во вторник он встретится с папой римским Львом XIV, запланированы также переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Накануне Зеленский побывал в Лондоне, где встретился с лидерами ведущих стран так называемой "коалиции желающих" - Великобритании, Франции и Германии, а затем посетил Брюссель, где провёл переговоры с руководителями ЕС и НАТО. Обсуждалась мирная инициатива США. Европейские союзники вновь заверили Зеленского в поддержке Украины.

"По всем вопросам скоординировали позиции. Действуем согласованно и конструктивно", – написал Зеленский. Обсуждалась в том числе закупка оружия в США через инициативу PURL, а также планы финансирования Украины в том числе при помощи кредита, обеспеченного замороженными в ЕС российскими активами. В заявлении министров финансов стран "Группы семи" говорится о том, что вопрос об использовании российских активов для помощи Украине может быть поднят. В то же время, СМИ сообщают о том, что Япония в ходе этой встрече отказалась от предложения ЕС использовать замороженные в этой стране российские активы для выделения средств Украине. Ранее сообщалось о том, что США выступают против разработанной в ЕС схемы так называемого репарационного кредита, поскольку считают, что судьба российских активов должна быть определена в мирном соглашении.

Издания Axios и Politico со ссылкой на свои источники пишут о том, что Соединённые Штаты в последние дни вновь усилили давление на Украину с целью добиться скорейшего заключения мирного соглашения с Россией. Axios в частности пишет, что во время недавнего телефонного разоговора спецпредставителей Дональда Трампа Джареда Кушнера и Стивена Уиткоффа с Зеленским представители США настаивали на согласии президента Украины с передачей под контроль России всей территории Донецкой области - как этого требует Москва. Зеленский накануне непрямо отверг это, заявив, что по территориальным вопросам консенсуса пока нет.

"Безусловно, Россия настаивает, чтобы мы отдали территории. Мы определенно не хотим ничего отдавать – за это мы и боремся", – сказал Зеленский.

Он также добавил, что 9 декабря украинская сторона при участии европейцев закончит работу над очередной версией мирного плана и передаст его США.