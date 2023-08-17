Азата Мифтахова власти РФ внесли в список террористов и экстремистов

Математика Азата Мифтахова, который отбывает наказание по статье о хулиганстве по политическим мотивам (правозащитники признали его политзаключённым), внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Он добавлен туда со звёздочкой, то есть по подозрению в преступлении террористической направленности.

Издание "Сота" отмечает, что статья о хулиганстве, по которой осудили математика, не предполагает подобных мер. Однако в феврале ряд источников сообщал, что против Мифтахова готовятся возбудить новое уголовное дело, связанное с делом "Сети".

Уголовное дело о так называемом террористическом сообществе "Сеть" было возбуждено ФСБ в октябре 2017 года. По нему были задержаны, а затем арестованы 11 человек из Пензы, Петербурга и Москвы, большинство из них – анархисты и антифашисты. По версии следствия, молодые люди создали сетевое сообщество с целью совершения терактов и свержения власти. Большинство обвиняемых утверждали, что материалы дела были сфабрикованы в ФСБ, и неоднократно заявляли о том, что давали признательные показания под пытками.

В Петербурге, как напоминает Север.Реалии, по уголовному делу проходили Юлиан Бояршинов и Виктор Филинков. Филинкова приговорили к 7 годам лишения свободы, Бояршинова – к 5,5 годам колонии, но позже срок сократили на 3 месяца. Недавно Юлиан вышел на свободу и уехал из России.