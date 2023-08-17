Азата Мифтахова власти РФ внесли в список террористов и экстремистов

Математика Азата Мифтахова, который отбывает наказание по статье о хулиганстве по политическим мотивам (правозащитники признали его политзаключённым), внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Он добавлен туда со звёздочкой, то есть по подозрению в преступлении террористической направленности.
Издание "Сота" отмечает, что статья о хулиганстве, по которой осудили математика, не предполагает подобных мер. Однако в феврале ряд источников сообщал, что против Мифтахова готовятся возбудить новое уголовное дело, связанное с делом "Сети".
Уголовное дело о так называемом террористическом сообществе "Сеть" было возбуждено ФСБ в октябре 2017 года. По нему были задержаны, а затем арестованы 11 человек из Пензы, Петербурга и Москвы, большинство из них – анархисты и антифашисты. По версии следствия, молодые люди создали сетевое сообщество с целью совершения терактов и свержения власти. Большинство обвиняемых утверждали, что материалы дела были сфабрикованы в ФСБ, и неоднократно заявляли о том, что давали признательные показания под пытками.
В Петербурге, как напоминает Север.Реалии, по уголовному делу проходили Юлиан Бояршинов и Виктор Филинков. Филинкова приговорили к 7 годам лишения свободы, Бояршинова – к 5,5 годам колонии, но позже срок сократили на 3 месяца. Недавно Юлиан вышел на свободу и уехал из России.
- Аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов был задержан 1 февраля 2019 года по подозрению в незаконном изготовлении взрывчатки. По его словам, от него требовали признательных показаний под пытками. Позже члены Общественной наблюдательной комиссии подтвердили факт применения насилия.
- Мифтахова отпустили, но тут же арестовали по другому уголовному делу – о "хулиганстве, совершённом по предварительному сговору по мотивам политической ненависти". По версии следствия, в январе 2018 года аспирант МГУ и его единомышленники, придерживающиеся анархистских взглядов, разбили окно офиса "Единой России" в московском районе Ховрино и забросили в помещение дымовую шашку. В офисе при этом никого не было.
- В январе 2021 года Мифтахова приговорили к шести годам колонии общего режима. С учетом содержания в СИЗО математик должен выйти на свободу в конце 2023 года. Его близкие, однако, опасаются, что против него могут готовить новое уголовное дело.
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