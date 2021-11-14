Азату Мифтахову угрожают в колонии уголовным делом о терроризме 

Аспиранту МГУ Азату Мифтахову, отбывающему наказание по делу о поджоге офиса "Единой России", угрожают новым уголовным делом о некоем "террористическом акте". Со слов близких заключённого, угрозы поступили от сотрудника Центра по противодействию экстремизму, который посетил Мифтахова в колонии.

Ранее аспиранта поставили на профилактический учёт, как склонного к терроризму, употреблению наркотиков и нападению на сотрудников ФСИН. Из-за этого Мифтахов должен каждые два часа, даже ночью, представляться на видеорегистратор.

Аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов был задержан 1 февраля 2019 года по подозрению в незаконном изготовлении взрывчатки. По его словам, от него требовали признательных показаний под пытками. Позже члены Общественной наблюдательной комиссии подтвердили факт применения насилия к Мифтахову.

Неделю спустя полицейские отпустили математика, но тут же задержали и арестовали по другому уголовному делу – о "хулиганстве, совершённом по предварительному сговору по мотивам политической ненависти". По версии следствия, в январе 2018 года аспирант МГУ и его единомышленники, придерживающиеся анархических взглядов, разбили окно офиса "Единой России" в московском районе Ховрино и забросили в помещение дымовую шашку. В офисе при этом никто не находился.

Сотни российских и мировых учёных, математиков и общественных деятелей требовали прекратить преследование Мифтахова, однако в январе суд приговорил его к шести годам колонии общего режима. Двум другим подсудимым назначили наказание, не связанное с лишением свободы, ещё двое находятся в розыске. Мифтахов вину не признал.