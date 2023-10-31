Азату Мифтахову вновь продлили арест – до 6 февраля 2024 года

Математику Азату Мифтахову, обвиняемому в оправдании терроризма, вновь продлили срок содержания под стражей. В СИЗО города Киров он пробудет минимум до 6 февраля 2024 года.

Как сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо", во время заседания по продлению меры пресечения следствие предоставило суду отрицательную характеристику Мифтахова из колонии, в которой он отбывал наказание по предыдущему уголовному делу – о поджоге офиса "Единой России". Якобы математик являлся злостным нарушителем режима.

4 сентября Азат Мифтахов был задержан на выходе из колонии в Кировской области. Математик должен был освободиться, но ему предъявили новые обвинения. По версии следствия, весной во время просмотра новостей в колонии Мифтахов сказал вслух, что "будет мстить" за смерть друга, который воевал на стороне Украины, и что "эфэсбэшников надо взрывать". По словам жены Азата, показания на него дал заключённый, с которым математик "больше всего общался".

Кроме того, некий засекреченный свидетель заявил, что математик в разговоре с ним одобрил поступок анархиста Михаила Жлобицкого, устроившего в 2018 году взрыв в здании архангельского управления ФСБ. Сам Мифтахов на выходе из колонии заявил, что такого разговора не было. На допросе он не признал вину и отказался от дачи показаний.