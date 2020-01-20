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Мир

Черный январь. 30 лет назад войска СССР стреляли по протестующим в Баку

20 января 1990 года советские войска жестоко подавили движение за независимость Азербайджана. В Баку было введено чрезвычайное положение. Военные начали стрелять в протестующих.

Кремль пытался любыми способами предотвратить распад СССР, однако именно 20 января азербайджанцы теперь считают днем, когда окончательно определилось будущее республики – она стала независимым государством и навсегда отказалась от коммунистической идеологии.
Жители Баку показывают советским танкистам, что независимость все равно победит. Более 26 тысяч советских военнослужащих вошли в столицу Азербайджана в ночь с 19 на 20 января 1990 года.&nbsp; &nbsp;
1 Жители Баку показывают советским танкистам, что независимость все равно победит.

Более 26 тысяч советских военнослужащих вошли в столицу Азербайджана в ночь с 19 на 20 января 1990 года.   
Советские войска перекрыли центральные улицы города. Кремль ввел в Азербайджане режим чрезвычайного положения после межэтнических столкновений в Баку, в результате которых пострадали живущие в городе армяне. Официальной версией тех событий уже в независимом Азербайджане стало утверждение, что погромы были организованы провокаторами именно для того, чтобы оправдать ввод войск в город. Советское руководство обвиняло в антиармянской кампании Народный фронт Азербайджана.&nbsp;
2 Советские войска перекрыли центральные улицы города. Кремль ввел в Азербайджане режим чрезвычайного положения после межэтнических столкновений в Баку, в результате которых пострадали живущие в городе армяне. Официальной версией тех событий уже в независимом Азербайджане стало утверждение, что погромы были организованы провокаторами именно для того, чтобы оправдать ввод войск в город. Советское руководство обвиняло в антиармянской кампании Народный фронт Азербайджана. 
Григорий Вартанян рассказывает, как в его квартиру в Баку ворвались 40 человек и всё разграбили. 13 января 1990 года, за неделю до ввода войск, в городе вспыхнули антиармянские погромы. 13 тысяч военнослужащих МВД ничего не сделали для того, чтобы остановить насилие. Количество жертв нападений на армян до сих пор точно не известно. Цифры разнятся от 50 до 90 убитых и 300 раненых.&nbsp;
3 Григорий Вартанян рассказывает, как в его квартиру в Баку ворвались 40 человек и всё разграбили. 13 января 1990 года, за неделю до ввода войск, в городе вспыхнули антиармянские погромы. 13 тысяч военнослужащих МВД ничего не сделали для того, чтобы остановить насилие. Количество жертв нападений на армян до сих пор точно не известно. Цифры разнятся от 50 до 90 убитых и 300 раненых. 
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За несколько дней, начиная с 20 января, в Баку были убиты более 200 человек, более 700 получили ранения. Советские войска стреляли без предупреждения. Правозащитные организации обвинили армию в использовании оружия и неоправданных силовых методов, включая бронетехнику и штыки, против мирного населения. В числе погибших были азербайджанцы, татары, армяне, русские, евреи и лезгины.&nbsp; &nbsp;
4 За несколько дней, начиная с 20 января, в Баку были убиты более 200 человек, более 700 получили ранения. Советские войска стреляли без предупреждения. Правозащитные организации обвинили армию в использовании оружия и неоправданных силовых методов, включая бронетехнику и штыки, против мирного населения. В числе погибших были азербайджанцы, татары, армяне, русские, евреи и лезгины.   
На этом изображении содержится контент, который некоторые пользователи могут счесть шокирующим или оскорбительным - Нажмите для просмотра
За несколько дней, начиная с 20 января, в Баку были убиты более 200 человек, более 700 получили ранения. Советские войска стреляли без предупреждения. Правозащитные организации обвинили армию в использовании оружия и неоправданных силовых методов, включая бронетехнику и штыки, против мирного населения. В числе погибших были азербайджанцы, татары, армяне, русские, евреи и лезгины.   

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