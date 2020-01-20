Черный январь. 30 лет назад войска СССР стреляли по протестующим в Баку

3 Григорий Вартанян рассказывает, как в его квартиру в Баку ворвались 40 человек и всё разграбили. 13 января 1990 года, за неделю до ввода войск, в городе вспыхнули антиармянские погромы. 13 тысяч военнослужащих МВД ничего не сделали для того, чтобы остановить насилие. Количество жертв нападений на армян до сих пор точно не известно. Цифры разнятся от 50 до 90 убитых и 300 раненых.