Азербайджан хочет поставлять в Европу почти в 2 раза больше газа

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил Грузии нарастить мощности "южнокавказского коридора" для поставки энергоресурсов и товаров в Европу.

В ходе рабочего визита в Грузию 24 октября Алиев на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ираклием Гарибашвили заявил, что Азербайджан планирует увеличить объём газа, ежегодно поставляемого в Европу через Грузию и Турцию, до 20 миллиардов кубических метров уже с 2027 года.

В нынешнем годуожидается, что Азербайджан поставит в Европу около 11,5 миллиардов кубометров - это резкий рост в сравнении с 2021 годом.

Кроме того, по словам азербайджанского лидера, его страна ежегодно будет поставлять европейским потребителям 5 миллионов тонн нефти по действующему нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

Президент Алиев также обещал ежегодно поставлять европейским странам 157 мегават электроэнергии с использованием высоковольтных линий электропередачи Грузии и Турции, а также расширить транзит товаров из Центральной Азии на запад.

В свою очередь грузинский премьер высказал готовность к участию Грузии во всех транзитных проектах, а также поблагодарил гостя за инициативу по созданию трёхстороннего формата "Грузия-Азербайджан-Армения". Впрочем, как заметил Ильхам Алиев, этот формат "заработает, как только Армения выскажет свою заинтересованность в нём" - что, очевидно, зависит от её договорённостей с Баку.