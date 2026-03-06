Азербайджан объявил о выводе дипломатического персонала из Ирана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку выведет свой дипломатический персонал из Ирана.

"Этот процесс касается как посольства в Тегеране, так и генконсульства в Тебризе. В настоящее время в этом направлении ведется соответствующая работа", – заявил Байрамов на пресс-конференции.

Министр отметил, что на фоне происходящих в регионе процессов нельзя подвергать жизни людей опасности и в настоящее время ведется подготовка к эвакуации сотрудников.

5 марта ранее четыре беспилотника атаковали город Нахичевань в Азербайджане. По данным властей, один из них врезался в здание терминала аэропорта, а второй упал рядом со школой в селе Шекарабад. В результате атаки пострадали четыре человека. Баку возложил ответственность за случившееся на Тегеран. В МИД и Минобороны Азербайджана пригрозили ответными мерами, послу Ирана в Баку была вручена нота протеста. Президент Ильхам Алиев назвал случившееся "терактом". Он потребовал от Ирана официальных объяснений, извинений и привлечения виновных к ответственности.

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана отверг причастность страны к запуску дронов, отметив, что Иран "уважает суверенитет всех стран, особенно мусульманских и соседних". Ответственность за атаку в иранском ведомстве возложили на Израиль. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи позвонил Байрамову и сообщил, что о иранская сторона и военные начали расследование данного инцидента.