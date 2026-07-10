Азербайджанскую правозащитницу Наргиз Мухтарову приговорили условно

Суд в Баку приговорил правозащитницу Наргиз Мухтарову к семи с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Об этом сообщает Азербайджанская служба Радио Свобода.

Мухтарову признали виновной в злоупотреблении должностными полномочиями и легализации незаконных доходов в крупном размере. По версии следствия, она совместно с другими лицами получила и легализовала более 150 тысяч манатов (свыше 88 тысяч долларов), поступивших от донорских организаций.

Правозащитница вину не признала. По её словам, все средства поступали официально на зарегистрированный счёт индивидуального предпринимателя в рамках просветительских проектов. Мухтарова рассказала, что заключала договор с американской гуманитарной организацией Mercy Corps, а финансирование осуществлялось Госдепартаментом США, поэтому, по её мнению, речь не может идти о легализации преступных доходов.

Прокуратура просила назначить Мухтаровой восемь лет лишения свободы. Как отмечает юрист Азербайджанской службы Радио Свобода, условный срок мог быть связан с тем, что осуждённой – журналист Азербайджанской службы Радио Свобода Фарид Мехрализаде – уже отбывает девятилетний срок, а в семье есть малолетний ребёнок.

Фарида Мехрализаде в июне 2025 года признали виновным по статьям о контрабанде и уклонении от уплаты налогов по делу Abzas Media. Журналист и другие обвиняемые считают уголовное преследование политически мотивированным и связанным с их журналистской деятельностью.