Azur Air почти вдвое сокращает парк самолётов из-за отсутствия запчастей

Российская авиакомпания Azur Air приостановит эксплуатацию десяти из двадцати двух самолётов, оставшихся у неё после введения санкций. Причина - дефицит запчастей.

"Это необходимое решение, чтобы обеспечить максимальную безопасность полётов, пока мы ищем новые каналы поставок запчастей", - сказано в письме гендиректора Azur Air Евгения Королёва к сотрудникам, которое цитирует агентство "Интерфакс". В письме Королёв также предупреждает о возможных сокращениях штата, хоть и описывает состояние компании как "устойчивое".

Azur Air - чартерная авиакомпания, которая выполняет рейсы по заказу туроператоров. По данным Росавиации, в 2021 году она перевезла 3,7 млн человек, став восьмой крупнейшей по пассажиропотоку авиакомпанией РФ.

До введения санкций, которые запретили поставки в Россию новых самолётов и запчастей, а также обязали западных лизингодателей изъять у российских авиакомпаний предоставленные в аренду лайнеры, в парке Azur Air было 35 самолётов, все - американские Boeing.