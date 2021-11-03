"Бабло победило зло". Блогеры об увольнении Эдуарда Боякова из МХАТ

В МХАТ имени Горького пришел новый генеральный директор - Владимир Кехман, до того руководивший Новосибирским театром оперы и балета (и снявший с его репертуара оперу "Тангейзер", в которой усмотрели популярное нынче "оскорбление чувств верующих"), а еще раньше - Михайловским театром в Санкт-Петербурге. Вскоре после назначения Кехмана художественный руководитель МХАТ Эдуард Бояков объявил, что покидает театр из-за конфликта с его предыдущим худруком - Татьяной Дорониной.

Эдуард Бояков

Я уволился из МХАТ им. Горького.

Директор Владимир Кехман вечером предложил мне написать заявление. Я это сделал, несмотря на то что у меня пятилетний контракт. Устраивать оппозицию или фронду в ситуации когда руководство не хочет со мной работать - не в моих правилах. Озвученная Кехманом причина - мое отношение к Дорониной. Ни эти, ни другие аспекты моей коммуникации с Кехманом я комментировать не буду. Не вижу смысла, тема закрыта.

Благодарю тех, кто со мной сотрудничал. Это были радостные и содержательные три года. Искренне желаю МХАТ успехов и развития.

Что касается моих планов - напишу позже.

Спасибо тем кто верил в меня и в нашу команду. Впереди, даст Бог, много интересного - в кино, театре, образовании и, вообще, в жизни.

За кулисами ходят слухи, что если бы худрук не написал заявление по собственному желанию, его могла ожидать и худшая судьба.

Многие комментаторы Боякову не сочувствуют - особенно (но не только) те, кто не разделяет его патриотической позиции.

Евгений Понасенков

Нереально "духовный" кехман выкинул просто "громко" духовного и патриотично-путинского боякова (оба внешне феноменально привлекательны) со скоростью самых современных западных технологий... Торжество заповедей... И почти в годовщину того, как хряк хрущ выкинул бандита джугашвили из мавзолея. Да здравствует Татьяна Доронина, ура! Просто честно: мне плевать на кехмана и вообще на останки МХАТа, мне главное, что великая и обожаемая мною Доронина может из принципа переступить через грязный след боякова. Пусть лучше на сцене хоть минуту просто молча и хоть в каталке, но великая Доронина, чем беготня толпы бездарностей. Пусть доживет там, сколько эволюция отпустит - а потом можно хоть ресторан (все равно вариантов уже нет) иль потоп.

Анна Монгайт

Бояков уволился по собственному желанию! Во дела) Кехман выжил старого дзен-сталиниста

Геннадий Смирнов

Бабло победило зло!

Александр Кынев

Быстренько. Конец создателя "замечательного грузина"

Кирилл Шулика

То есть Татьяна Доронина может и не в себе, а над ватниками одержала убедительную победу нокаутом.

Ксения Ларина

Жаба съела гадюку! Просто загляденье))

Алексей Беляков

Так. Нельзя ли Кехмана назначить завхозом в Кремле?

Евгений Понасенков

Воопще я не понял: а што, публичная любовь в Путину и партии, фото с храмами и чинушами, ленточки, призывы, кликушество и наваристый казенный "патриотизм" не спасут от позорного увольнения из захудалого театрика???????? Тогда [зачем]?????!!!

Консервативная публика, симпатизировавшая Боякову, наоборот, негодует.

Егор Холмогоров

МХАТ начал превращаться в точку роста. И его закономерно прихлопнули Кехманом. Жаль было не ошибиться в прогнозах на "как обычно в РФ и бывает". :(((

Вновь будем бомжами. Русским не привыкать

Спасибо Эдуарду за изумительного духоносного "Лавра". Спасибо за возможность прочесть уникальные лекции по русской истории. Спасибо за чувство своего пространства в центре Москвы.

Вновь будем бомжами. Русским не привыкать.

Михаил Бусыгин

Человек по фамилии Кехман, против которого судебные органы России и Великобритании вели уголовные дела о мошенничестве,был назначен Министерством Культуры Генеральным Директором МХАТ имени Горького.

И первым делом он уволил главного режиссёра Эдуарда Боякова, который за несколько лет смог вдохнуть жизнь в этот ставший камерным для узкого круга лиц театр, запустил большое количество ярких премьер и сделал театр одним из самых обсуждаемых и популярных театров Москвы без всякого днища серебряковщины и богомоловщины.

Как всегда, есть созидатели, а есть разрушители.

Андрей Афанасьев

Кто бы что ни говорил, но МХАТ Боякова стал СОБЫТИЕМ и таковым останется в истории. Не междусобойчиком для ценителей спорного искусства, а именно точкой смыслов. Штучный товар, в общем. Видимо, такое сейчас не в цене.

Булгаковская история.

Борис Акимов

Бояков строит будущее. Как известно, в будущее возьмут не всех

МХАТ Боякова для меня был явлением из русского будущего - ожившем в дне сегодняшнем. Я несколько раз бывал во МХАТе Боякова. И каждый раз это было удивительно. Бояков невероятно изменил все пространство и суть театра. Казалось, что это такая лаборатория русской жизни, в которой рождалось что-то грандиозное, что-то что втянет в свой водоворот всю русскую жизнь, преобразит ее. Моя личная “прекрасная Россия будущего” проявлялась именно там.

Бояков строит будущее. Как известно, в будущее возьмут не всех. Ну значит мы обойдемся там без МХАТа.

Дмитрий Михайлин

С Владимиром Кехманом я не знаком. Только читал блестящее эссе Ксении Собчак в «Русском пионере» под названием «ЧПХ» (чисто питерская х[рень]). В качестве одного из примеров такой х[рени] там как раз фигурировал Кехман. Ещё, вроде, он торговал бананами, но прогорел.

МХАТ стал образцом современного традиционалистского, консервативного русского театра

А с Эдуардом Бояковым знаком и, более того, дружен. Но даже если бы его не знал, то все равно трудно было бы не заметить, как за три года МХАТ из мертвого пространства превратился в одну из важнейших площадок Москвы. Не только выдающиеся спектакли («Лавр» и «Лес» точно войдут в историю русского театра), но и какая-то постоянная движуха вокруг - тут фестиваль, там вечер поэзии, здесь дети в кружке занимаются. И везде - толпы народу, билетов не достать.

А главное - МХАТ стал образцом современного традиционалистского, консервативного русского театра - по сути, но не по форме. Там перестало пахнуть нафталином, но при этом вернулась - осмысленность.

И вот это все разрушили. Зачем? ольга любимова, я правда не понимаю - зачем? Раз уж Кехман такой выдающийся менеджер - то почему бы не назначить его в другой театр, мало ли у нас плохих театров?

А теперь и МХАТ превратится в ЧПХ. Ну нафига?

Константин Бабкин

Ранее Кехман отметился тем, что в подобном стиле его руками снесли ярчайшего Теодора Курентзиса из Пермского театра оперы и балета. При Курентзисе я с женой ездил на спектакли в Пермь, сейчас про этот театр я ничего не слышу…

Боюсь, со МХАТ будет та же история.

Впрочем, и консерваторам есть в чем упрекнуть Боякова - спектакль о Сталине "Чудесный грузин", где играла Ольга Бузова, многим из них казался не слишком осмысленным. Незадолго до увольнения Боякова Кехман объявил, что этот спектакль снимают с репертуара МХАТ как "убыточный".

Аркадий Малер

...Я сначала очень воодушевился обновлением этого театра, но в моем понимании все-таки хоть сколько-нибудь (насколько это вообще возможно) православно-имперский театр несовместим с Прилепиным и Бузовой.

Наталия Осипова

Кехман, конечно, самый эффективный театральный менеджер в России сейчас. За два дня решил вопрос, который никто не мог решить, как я понимаю, несколько месяцев. Одним ударом - и замечательного грузина, и мадам Шанталь, и Эдуарда Боякова и всю слаженную команду пиарщиков, которая блистательно владела умением вертеть Маршалла Маклюэна на одном месте.

Александр Коц

Казалось бы, при чем здесь Бузова? А Бузова как всегда ни при чем. Задумайтесь об этом.

НЕБОЖЕНА

Рада уходу Боякова. Это был присосавшийся к телу театра паразит, абсолютно инородное тело.

Это был присосавшийся к телу театра паразит

[...] Я видела своими глазами, во что Бояков превратил театр. Ничего русского там на мой взгляд не было. Бояков способен только на мелкотравчатый водевиль и пошлую оперетку. Если это и есть самое русское, мне русских жаль.

В либеральном стане Боякова если и жалеют, то по своеобразным причинам.

Алена Солнцева

Как-то быстро у нас все. Мне прямо стало жаль Эдуарда Боякова, уж очень стремительно его Кехман схомячил.

Главное, я на днях в одном разговое сказала, что Кехман поборет Эдика, а мне люди, которые, на мой взгляд, куда более осведомлены, чем я, ответили, что они непременно поладят. Не поладили.

Три дня назад, 27 октября, новый директор приходил в театр, и несмотря на неожиданность его назначения (СЮРПРИЗ!), Бояков держал лицо и обещал поддержку и сотрудничество, а уже сегодня Кехман его вызвал и попросил написать заявление об уходе.

Видимо, Кехман будет более православно-имперский, чем Бояков

Но когда соратники Боякова стали печалиться, что не устроили шумной и агрессивной компании в его защиту, среди них нашлись пуристы, для которых "хоть сколько-нибудь православно-имперский театр несовместим с Прилепиным и Бузовой". Так что, видимо, Кехман будет более православно-имперский, чем Бояков.

Впрочем, Боякову не привыкать, долго он нигде не задерживался, не в Перми, ни в Воронеже, не унывает, у него есть Движение Армия Захара Прилепина, они отменяют капитализм, пенсионную реформу, ЕГЭ, и объединяют Россию с Белоруссией, так что дел полно.

Варвара Турова

Поскольку считаю абсолютно недопустимой легкость, с которой Эдуард Бояков предал нашу веру в дикий трэш и наше предновогоднее уже, праздничное ожидание чудожырка, (тем более, впереди зима, надо запасы делать), то есть, собственно говоря, предал нашу веру в него самого и блистательное кадровое решение года, обращаюсь к общественности с просьбой поддержать мою петицию о немедленнм возвращении Эдуарда Боякова на твербуль и о предоставлении нам, гражданам, евреям, православным, положенных нам по закону гарантий его вечного там пребывания.

Друзья, сплотимся в этот непростой момент и вместе не дадим протухнуть попкорну!

(А представляете, как сейчас всем театрам страшно, что к ним?)

Многие уверены, что следующий кандидат "на выход" - заместитель Эдуарда Боякова Захар Прилепин, хотя пока Владимир Кехман объявил, что театр продолжит работу с писателем.

Алексей Макаркин

Одним из неудачников прошедшей думской избирательной кампании можно считать Захара Прилепина. Он не только не взял депутатский мандат, но и не провел в Думу своих политических сторонников из бывшей партии «За правду». В результате контроль над фракцией в полной мере сохранил Сергей Миронов, заинтересованный сейчас в том, чтобы избавить эсеров от неудобного для них сталинистского имиджа - так что теперь они занимаются подготовкой «либерализирующих» поправок в закон об иноагентах. Сам Прилепин заявляет, что является сверхдепутатом как глава палаты депутатов «Справедливой России», и что простое депутатство в связи с этим ему не нужно – но это хорошая мина при не очень хорошей игре.

Похоже, уход Прилепина тоже не за горами

А вчера подал в отставку художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков, у которого Прилепин является заместителем – и, похоже, уход Прилепина тоже не за горами. [...]

Каковы перспективы Прилепина? Думается, что они не в политике и не в культурном проекте федерального масштаба. А, скорее, в регионах, где он может реализовывать локальные проекты, используя свой раскрученный писательский бренд в сочетании с политической санкцией.

Маргарита Симоньян опубликовала видео, в котором Кехман срывает портрет Боякова со стены театра, обращаясь при этом к Дорониной.

"Продолжение сюжета "Из жизни пресмыкающихся", - написала по поводу этого видео главный редактор журнала "Театр" Марина Давыдова. В комментариях к своему посту она добавила:

Я понимаю, что меня сейчас все проклянут, но на фоне этого скомороха Эдуард Бояков кажется благородным доном. Он все же не позволял себе устраивать такие мерзкие фарсы. [...]

Эдик - мой идеологический противник. У него завиральные идеи. Но он строил театр. В этом всем была какая-то искренность. Что-то живое было в этой его пурге. А тут перед нами просто киллер. Ему заказали человека, он выполнил задание

Одна из сотрудниц театра назвала происходящее "рейдерским захватом".

Мария Ватутина

Это тот случай, когда за МХАТ им. М. Горького должно вступиться гражданское общество и деятели культуры. Назначенный Минкультом РФ исполнительный директор предложил уволится худруку, Эдуард Бояков написал заявление и объявил об уходе из театра.

За МХАТ им. М. Горького должно вступиться гражданское общество и деятели культуры

Поддержать творческого руководителя, воскресившего такой театр, нужно не из солидарности, а в целях предотвращения хрустальной ночи. ПРОСТО ТАК НЕ РУКОВОДЯТ - когда видно, что назначение директора произведено не для улучшения работы театра (он и так пошел в гору настолько, что гору достраивать надо), а для разрушения и передела. Рейдерский захват руками министра? оппа! российское ноу-хау.

Вывод из этой истории оба лагеря делают один и тот же: время "идейных соратников" безвозвратно ушло.

Олег Кашин

Я и сам, конечно, улюлюкнул в первый день, но мне досадно, если советский либеральный интеллигент разделяет со мною это чувство.

Прямо отвратительная радость коллективной Варвары Туровой, что у (неважно, в какой мере честного и искреннего) православно-патриотического интеллигента даже с именем шансов в системе нет. Русский, не высовывайтся, - говорят они Эдуарду Боякову, и это, конечно, отвратительнее любого спектакля с Бузовой.

Андрей Перла

Не про МХАТ - я не хочу спорить про конкретных живых людей, с которыми знаком только по сообщениям в СМИ. Так что - не про МХАТ.

Про систему.

Система базируется на людях безо всяких убеждений

Система довольно эффективно умеет использовать циников. Людей без убеждений. Людей, чьи убеждения требуют ненавидеть государство, но позволяют брать от государства деньги и не уметь без этих денег обходиться.

Система совершенно не умеет обращаться с теми, у кого есть убеждения, кто готов и хочет в самом деле искренне работать на Родину, на государство. Может быть, потому, что убеждения заставляют их с системой спорить с таких позиций, которые в системе не предусмотрены.

А проще, потому что система базируется на людях безо всяких убеждений.

Марат Гельман

Трагедия Боякова не в том, что он уволен из МХАТА (как бы ему там работалось при Кехмане), а в том, что власть его своим не считает, при том что он все сделал чтоб показать ей, «я ваш от корня волос до пяток». Он ради этого порвал с людьми, с которыми долго был близок, он ради этого терпел насмешки коллег, писал тексты оправдывающие власть (это не просто) и учиняемые ею репрессии, но…

власти не нужны идеологические соратники, ей нужны карьеристы и те кто будет служить власти вне зависимости от ее кульбитов.

Трагедия Боякова в том, что власть его своим не считает

Сегодня она религиозна, а завтра атеист. Сегодня Америка (Европа, Африка, Талибан) враг , а завтра друг. А вдруг Бояков на одном из поворотов не сможет переобуться на лету, а для Кехмана так вопрос вообще не стоит.

Ps но в целом то что Прилепин больше во МХАТе работать не будет - хорошо. Все таки он в отличии от Боякова - участник гибридной войны с Украиной. Зачем театру такое пятно

Часть патриотично настроенной публики ждет от Кехмана объединения МХАТ и МХТ.

Русский Сыч

А вот смотрите, что получается, если заходить издалека.

При Владимире Путине произошло фактическое объединение РПЦ и РПЦЗ.

При Путине сблизили позиции РПЦ и старообрядцы. Раскол не преодолен, но направление задано.

При нем же вернулся Крым. И кто знает, что и когда вернётся ещё.

На этом фоне возможное воссоединение МХТ и МХАТа выглядит, может быть, не столь эпохальным. Однако с последними изменениями в руководстве "чаек" — и с сегодняшними новостями из Академического — следует хотя бы отметить: теперь обратному слиянию Московских Художественных может препятствовать только Татьяна Васильевна Доронина. В течение, тьфу-тьфу-тьфу, долгого — но при этом вполне обозримого времени. А может быть, и она сама найдет возможность подумать о блестящей точке в великой жизни в искусстве.

В общем, не исключено, что именно при Путине вполне может вернуться и прежний, единый МХАТ. И с точки зрения чисто символического капитала это будет тоже весьма значимо.

Другие уверены, что дело не в символическом, а во вполне реальном капитале.

Сергей Мардан

Кехман — это не про воссоединение МХАТ после 40 летнего разделения.

Это — про большие деньги на запланированную реконструкцию знаменитого здания на Тверском бульваре, 23.

Цена вопроса, как говорят - от 10 до 20 млрд рублей. Большой куш.

Поэтому, война против неудобного и недоговороспособного Боякова велась целых три года.

Война против неудобного Боякова велась целых три года

Бузова, Доронина, Прилепин и прочее скандальное шапито — не более чем информационные поводы, которые отрабатывались заинтересованной группой лиц с привлечением праздной публики.

Бояков мог быть традиционалистом или модернистом, ставить «Лавра» или «Голую пионерку» - все это не имело ровным счетом никакого значения. На его месте должен был оказаться «правильный» человек и Владимир Абрамович Кехман в этом смысле являлся просто идеальным кандидатом.

Фигурант нескольких многомиллиардных уголовных дел в России, человек признанный Лондонским судом виновным в мошенничестве, назначен генеральным директором именно для того, чтобы тихо закрыть МХАТ им. М.Горького на реконструкцию.

Использование же Т.В.Дорониной в этой бизнес-схеме больше всего напоминает цыганский бизнес, когда безногих инвалидов, каждое утро вывозят на перекресток для сбора милостыни.

Станислав Белковский

Противоречия нет. Закрытие МХАТа им М. Горького на реконструкцию - отличный повод заодно административно воссоединить / воссоздать Московский художественный театр. Тем более что за время реконструкции последние помехи на пути к воссоединению... ну, хм-хм.