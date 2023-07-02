Во Франции бабушка убитого подростка призвала прекратить протесты

Бабушка 17-летнего Наэля М., после убийства которого во Франции вспыхнули массовые протесты, призвала прекратить их. В интервью французскому телеканалу BFM TV она заявила, что часть протестующих использует смерть подростка как предлог для беспорядков.

"Мы не хотим, чтобы они разрушали магазины, автобусы и школы. Мы хотим, чтобы все успокоилось", - сказала бабушка погибшего от имени его семьи.

27 июля 17-летний житель французского города Нантер Наэль М., алжирец по происхождению, находясь за рулём автомобиля был остановлен полицейским патрулём за нарушение правил дорожного движения, а потом застрелен. Первоначально полиция утверждала, что подросток пытался наехать на патруль.

Позже было опубликовано видео убийства, которое противоречило версии полиции. В результате в десятках французских городов, включая Париж, Марсель, Лион, Лилль и Тулузу, вспыхнули массовые протесты, переросшие в столкновения с полицейскими и беспорядки. Они не утихают до сих пор. Ряд участников протестов поджигают автомобили, грабят магазины и жилые дома.

На подавление беспорядков брошены свыше 45 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Несколько сотен из них пострадали. В ряде французских городов введён комендантский час. Премьер-министр Франции Элизабет Борн не исключила введения в стране чрезвычайного положения.

В свою очередь 38-летний полицейский, выстреливший в Наэля М., взят под стражу. Ему предъявлено обвинение в преднамеренном убийстве.

Президент Франции Эммануэль Макрон, которому пришлось отменить несколько встреч на высшем уровне, назвал убийство подростка "необъяснимым и непростительным", призвав вместе с тем прекратить насилие и проявить спокойствие, "чтобы справедливость могла победить".