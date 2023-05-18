Бахмут: ВСУ продолжают наступать на флангах, "Вагнер" – в самом городе

3-я отдельная штурмовая бригада Сухопутных войск ВСУ сообщила о прорыве российских позиций на западных окраинах Бахмута. В сообщении бригады говорится, что она создала плацдарм "для дальнейшего контрнаступления".
Утверждается, что ширина полосы прорыва составила 2 километра, а глубина - 700 метров. Где конкретно это произошло, не сообщается. Также утверждается, что украинские военные взяли в плен четырёх российских военнослужащих.
Ранее в четверг представитель группировки ВСУ "Восток" Сергей Череватый заявил в эфире украинского телевидения, что за сутки украинская армия продвинулась на разных участках бахмутского направления на расстояние от 150 до 1700 метров.
Успехи украинских военных к северу от Бахмута в четверг отметил глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Его пресс-служба опубликовала голосовое сообщение, в котором Пригожин говорит, что подразделения российской армии "отошли на 570 метров на севере от Бахмута, оголяя наши фланги". Судя по словам Пригожина и опубликованным в близких к ЧВК телеграм-каналах карте, речь идёт о районе населённого пункта Сакко и Ванцетти к северу от Соледара. Наёмники ЧВК "Вагнер" взяли его под контроль зимой.
При этом в самом Бахмуте, как утвержает Пригожин, "Вагнер" продолжает наступать. Под контролем ВСУ, по его словам, осталось менее полутора квадратных километров города. Российские блогеры, освещающие войну, утверждают, что вся территория города, бои за которые ведутся с лета прошлого года, может перейти под контроль ЧВК "Вагнер" уже в ближайшие дни.
- Несколько дней назад украинские военные начали наносить контрудары по флангам российской группировки в районе Бахмута. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на бахмутском направлении было освобождено около 20 квадратных километров территории. Потерю позиций к северу и югу от города признал и Пригожин, а Минобороны России заявило о занятии более выгодного рубежа. " Этот новый стратегический маневр, который, я уверен, будет вписан во все военные учебники, будет называться мгновенный, решительный отскок от противника. Отскок [начальника Генштаба РФ Валерия] Герасимова", - сказал в частности Пригожин.
- Бахмут (в российских сводках также фигурирует как Артёмовск - это советское название города) - районный центр Донецкой области Украины с довоенным населением около 70 тысяч человек. Российские военные штурмуют его несколько месяцев, город сильно разрушен. В штурме участвуют отряды ЧВК "Вагнер".
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