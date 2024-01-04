"Бахнуть милитаризма". Соцсети о риторике Путина и Медведева

Россия уже несколько дней ведёт массированные обстрелы украинских городов, но в соцсетях всё равно ведутся разговоры о возможной деэскалации военных действий. Почему?

Майкл Наки:

Новогоднее обращение Путина выглядело неожиданно. Если год назад его окружали военные, а в речи были рассказы про то, как Россия воюет, то в этот раз в кадре он появился один, а про бои и “СВО” не было и слова. Откуда такая разительная перемена? Тем более, что последние месяцы западные издания пишут об успехах Путина.

Всё просто – Путин – не западный журналист. Он знает, что россиян достала война. Цены растут, гробы приходят, более того, не видно конца и края всему происходящему. Поэтому он людей старается не бесить. И это лучший маркер того, насколько в стране устали от войны. А это значит меньше контрактников, большее недовольство, и больше соблазна у элит – перехватить власть

Илья Барабанов:

С вечера много писали про какую-то там нормализацию новогоднего обращения и чуть ли не мир в 2024-м, так что 1 января дед решил бахнуть милитаризма. Раненых посетил, с участниками операции шампанского жахнул.

Встреча с участниками была особенно потешной, так мальчик проверяет: все ли кубики "Лего" на месте. "Танкисты есть?" – "Есть", "Спецназ есть?" – "Есть", "Мотострелки есть?" – "Есть", "Летчики есть?" – "Есть", "ВДВ?" – "Так точно", "Моряки?" – "На месте".

В госпитале все раненые при этом сидят в масках. Ковид же, понимать надо. Включая заместителя министра обороны. А на встрече с участниками уже все без масок. Карантин то есть успели отсидеть, никто не чихнет ничего лишнего.

Год только начался, а кукуха уже продолжает отлетать вдаль

Дмитрий Колезев:

Год начинается с эскалации войны. 29 декабря Россия нанесла массированный удар по Киеву и другим украинским городам ста десятью ракетами и дронами. Погибли 35 человек, более 160 были ранены (здесь и далее даны минимальные цифры из текущих новостных сообщений, они могли увеличиться).

30 декабря – ответный обстрел Белгорода, самый сильный за всю войну. 24 погибших и 110 пострадавших. Повреждены 30 домов.

30 декабря – обстрел Харькова, 21 пострадавший.

Ночь на 31 декабря – новая атака украинских городов 49 беспилотниками. Серьезные повреждения в Харькове.

Ночь на 1 января – Россия атакует Украину сразу 90 "Геранями"/ "Шахедами" и восемью ракетами. Повреждены в том числе объекты на Западе Украины, во Львове.

Ночь на 1 января – обстрел аннексированного Россией Донецка, четверо погибли, 13 пострадали.

1 января – Путин на встрече с ранеными участниками войны в Украине назвал удар по Белгороду терактом, обвинил Украину в использовании неизбирательного оружия для удара по центру города. И пообещал, что в ответ Россия будет наносить удары "по военным объектам". "Вы, наверное, обратили внимание, что буквально на следующий день такие удары были нанесены. И сегодня, по-моему, наносятся, и завтра будем делать". По словам Путина, украинское командование стремится "запугать" и "породить какую-то неуверенность внутри страны". Ответ Путин видит один – "наращивать те удары, о которых я сказал".

2 января – удары по Харькову и Киеву. В Киеве атака 15 дронами, ракетами "Х-101", "Х55/Х555" и "Кинжал". В Киеве поврежден многоэтажный дом. Четверо погибших, 92 ранены.

В селе Петропавловка Воронежской области в результате "аварийного схода" российского боеприпаса повреждены семь домов.

2 января – три волны обстрелов Белгорода, часть ракет сбита ПВО, один погибший и семь пострадавших.

3 января – Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал как Россию, так и Украину к немедленной деэскалации и напомнил, что "международное гуманитарное право запрещает неизбирательные атаки и нападения на гражданские объекты".

Константин Сонин:

Вчера и сегодня российские войска нанесли новые удары по жилым кварталам Киева и других украинских городов. Фотографии сегодняшние. Можно снова повторить – что военные преступления, часть преступной войны, которую Путин начал, напав на Украину.

Но ещё раз – что в этом поражает – это полное безумие. Не было кажется, ни одного случая в новейшей истории, чтобы масштабный террор против мирных жителей приводил к военной победе. Даже если полностью забыть о морали, это стратегия, которая не работает.

Гитлер вёл кампанию террора, подобного путинскому, против Лондона и других английских городов в 1940-м году. Целые кварталы и целые города были разрушены, но это никак не приблизило Гитлера к победе.

Гитлер вел аналогичную кампанию террора против гражданского населения в СССР в 1941-43 – например, против Ленинграда, но это никак не помогло ему одержать победу.

Точно так же масштабные бомбёжки немецких городов авиацией союзников в 1943-45, когда, при уничтоженном ПВО целые города уничтожались за одну ночь, никак не ускорили конец Гитлера. Понятно, что к концу войны немцы мечтали о прекращении войны, но его конец был результатом побед СССР, США и Англии на поле боя.

В ядерных ударах по Хиросиме и Нагасаки смысл был вовсе НЕ в "снижении поддержки режима Хирохито" (и она не упала) – смысл был в демонстрации оружия, способного уничтожить какую бы то ни было военную мощность Японии. Это (и разгром Квантунской армии советскими войсками) показало японским военным бессмысленность сопротивления.

Во Вьетнаме американские бомбёжки были нацелены на "снижение поддержки повстанцев" – и были так же безрезультатны. Поддержка не снизилась. В итоге поражение США во Вьетнаме – результат неспособности одержать победу над северо-вьетнамской армии, но террор против гражданского населения никак не помог.

Понятно, что у Путина и его окружения в голове что-то типа операции НАТО в Югославии в 1990-е, но тогда как раз никаких ударов по жилым кварталам не наносилось. А удары по инфраструктуре были нацелены НЕ на снижение поддержки Милошевича. Как только Милошевич сделал то, что от него требовалось – вывел войска из Косово (куда вошли российские миротворцы), эти удары прекратились.

Террор против гражданского населения не помогал и в российских кампаниях. Российская армия дважды уничтожала Грозный в борьбе с чеченскими сепаратистами, но это никак не снижала их поддержки среди населения. Путинская "победа" в Чечне была одержана за счёт совсем другого – победы военной над боевиками и "покупкой" части элиты.

Террор против гражданского населения – это, если полностью забыть о морали – плохая, неэффективная стратегия. Это преступление, которое не работает.

Путин и его военные приказывают наносить удары по жилым кварталам Киева, Одессы, Харькова, Кривого Рога на глазах у всего мира – потому что он уже маньяк, живущий в своём особом мире. Он не может прекратить войну и репрессии, потому что без войны его тут же не станет. Но то, что он делает, никак не помогает России, ни в каком смысле. Чем быстрее маньяка отстранят от власти, тем лучше.

Леонид Волков:

Под грохот ужасающих новогодних обстрелов украинских городов – самых мощных за весь 2023 год – все больше и больше появляется сообщений в прессе о том, что Путин по неформальным каналам пытается найти способ заключить перемирие.

Как одно вяжется с другим? Зачем ему сейчас перемирие – когда официальная российская пропаганда на все лады смакует ослабление поддержки Украины со стороны Запада и неудачное контрнаступление прошлого лета, и делает вид, что все идет по плану и максимально успешно?

Аббас Галлямов:

Если боевые действия будут продолжаться в том же духе, что и сейчас, – когда главные новости приходят не с фронта, а из в сотый раз обстрелянных Киева, Харькова, Крыма и Белгорода, – то как раз к дню голосования у россиян сложится окончательное ощущение, что война зашла в тупик. На это наложатся факторы инфляции, роста стоимости жизни, обнищания населения и усталости от пропагандистской истерики. Антивоенные настроения будут расти как на дрожжах.

Путин сейчас, конечно, делает вид, что он может ещё долго воевать примерно так же, как сейчас, но, строго говоря, он этого не может. Война – это главный произведенный им политический продукт и если этот продукт становится никому не нужным, если от него головной боли больше, чем радости, то политическая ценность Путина для российского общества – и для населения, и для элит – обнулится примерно так же, как он пытается сейчас обнулить свои сроки. С учетом предстоящих выборов ситуация – так себе.

Почему Путин выбрал эту, мягко говоря, сомнительную стратегию? У меня нет других вариантов, кроме того, что разбив лоб об Авдеевку, он теперь просто не в состоянии наступать. Он попросту не может поднять армию в атаку. Поэтому и ищет суррогаты. Стреляет по мирным городам, чтобы хоть чем-то занять руки. Чтобы отсрочить появление в обществе ощущения тупиковости сложившейся ситуации…

Если проскочит выборы, то организует новую волну мобилизации и снова попрет на Авдеевку. Наверное расчёт на это…

На этом фоне новый уровень политической риторики показал экс-президент Медведев. В своих соцсетях он откликнулся на официальные французские комментарии недавнего обстрела Белгорода.

Дмитрий Медведев:

Мы никогда не любили французов.

Типа лягушатники, воевали с нами. И вообще эти… п-ры (не пионеры типа).

И сейчас убедились в этом. Написал МИД Франции. Удар по Белгороду с применением кассетного боеприпаса – это "право на самооборону".

Мразь. [Выродки]. Уроды.

Анатолий Несмиян:

Рассол, похоже, не справился с новогодним ударом по печени. А потому публичная лексика почти перестала отличаться от частного разговора с бутылкой.

Похоже, у Медведева новогоднее соревнование с Захаровой на крепость выражений. Пока в этом матче Медведев явно вырывается вперед. Ждём, чем ответит представитель МИД.

Александр Роднянский:

Кажется, что всерьез обсуждать содержание этого текста можно только с психиатром.

Но это высказывание далеко от обычного пьяного бреда. Бывший президент огромной ядерной страны, находящийся при должности и сейчас, сознательно выпускает "демонов" национальной вражды. Он делает это НАМЕРЕННО.

Кирилл Гончаров:

Каждый пост Медведева и половина каналов: "ооооооо, вот это да, мы удивлены его резкостью".



Первый раз, да?

Андрей Никулин:

Вообще то, как мы, читая очередные перлы, излагаемые сиятельными сановниками подхихикиваем только демонстрирует, что даже оппоненты системы срослись с нею и не видят ничего особенно-зазорного в диком нарушении всех возможных протоколов и этикетов.

В том, что было бы невообразимым в ныне прославляемых, жестко-иерархизированных обществах Российской империи и Советского союза.

Вспоминается только один период, когда первые лица страны позволяли себе подобное – в короткую, ненавидимую сейчас эпоху становления молодой Советской республики и правления "создателя Украины". Вот такая печальная ирония.

Понятно, что на реакцию чопорного Запада, как и консервативных японцев с южными корейцами глубоко и демонстративно плевать. Но ведь и любимые "друзья", вроде китайцев с индийцами слушают и читают это. И богатство их эмоций не изложить ни иероглифами, ни на санскрите. В Поднебесной какое-то время назад была популярна дипломатия "волков-воинов" с жесткими формулировками, но их оставляли для молодых мидовских пресс-секретарей, находящихся ниже на полдюжины этажей бюрократической вертикали относительно правящей верхушки. Но чтобы товарищ Си или его предшественник товарищ Ху себе позволили подобное...

А потом наши властные риторы приезжают в Китай, их принимают, но странно смотрят и перешептываются о чем-то за спиной. И только нам кажется, что это завистливый шепот уважения в адрес крутышей...