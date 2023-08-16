Баку и Ереван обвиняют друг друга в обстрелах приграничных селений

Власти Азербайджана сообщили в среду о задержании члена армянской диверсионной группы, которая пыталась проникнуть через границу. Ереван отверг это утверждение.



Как сообщает "Голос Америки" со ссылкой на AFP, инцидент произошел через день после заявления пограничного подразделения ЕС в регионе, что оно попало под обстрел. Армянская сторона обвинила в этом азербайджанскую сторону.

"16 августа около 11:15 утра разведывательно-диверсионная группа армянской армии попыталась проникнуть на территорию Азербайджана", сообщило военное ведомство Азербайджана и подчеркнуло, что "провокация армянских военных была сорвана". При этом, один раненый военнослужащий из РДК был взят в плен.



По сведениям азербайджанской стороны, инцидент произошел в районе селения Истису в Кельбаджарском районе, вблизи границы с Арменией.

Минобороны Армении заявило, что армянский резервист самовольно ушел с боевой позиции. "Изучается возможный сценарий и обстоятельства того, как резервист мог оказаться на азербайджанской стороне", – заявило военное ведомство Армении.



В последние дни напряженность в отношениях между Баку и Ереваном резко возросла. Стороны обвиняют друг друга в приграничных обстрелах.