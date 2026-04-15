Баку и Москва "урегулировали последствия" авиакатастрофы

Министерства иностранных дел Азербайджана и России 15 апреля опубликовали совместное заявление в связи с крушением пассажирского самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) 25 декабря 2024 года под Актау в Кахахстане, при котором погибли 38 человек.

В заявлении говорится, что "стороны пришли к надлежащему урегулированию последствий, включая вопрос выплаты компенсаций". Другие детали, в частности о сумме компенсаций, не приводятся.

Самолет Embraer 190 летел из Баку в Грозный, но получил повреждения в воздухе над территорией России. Лайнеру удалось пролететь над Каспийским морем и долететь до Актау, где он разбился при заходе на посадку. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек, выжили – 29. На следующий день после крушения судна Reuters и Euronews со ссылкой на источники в Азербайджане писали, что причиной крушения стала ракета, выпущенная российской системой ПВО, а пилотам не разрешили приземлиться ни в одном из российских аэропортов, несмотря на просьбы пилотов об аварийной посадке. Воздушному судну приказали лететь через Каспийское море в направлении Актау, а навигационные системы самолета были заглушены.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев публично обвинил Россию в авиакатастрофе и потребовал от ее руководства "человеческого поведения" и компенсаций. Президент России Владимир Путин принес извинения Алиеву на четвертый день после крушения самолета, при этом Москва не брала ответственность за происшествие. Отношения между Баку и Москвой серьёзно обострились.

В октябре 2025 года во время встречи в Душанбе с Алиевым Путин признал, что азербайджанский самолет получил повреждения в результате работы российской ПВО, и пообещал выплатить компенсации. Путин заявил, что российская ПВО "вела" три украинских беспилотника, затем выпустила две ракеты, которые "взорвались в нескольких метрах" от лайнера. Экипажу, по его утверждению, якобы предлагали совершить посадку в Махачкале.

В декабре 2025 года Минтранс Казахстана опубликовал "промежуточное сообщение" о ходе расследования причин авиакатастрофы, в котором говорится, что "повреждения воздушного судна предположительно были вызваны поражающими элементами боевой части, однако их принадлежность установить не удалось".

Азербайджан настаивал на передаче бортовых самописцев в Бразилию, страну-производитель самолёта, несмотря на все предложения передать "черные ящики" Межгосударственному авиационному комитету (в этом случае расследованием авиакатастрофы де-факто занялась бы Россия).