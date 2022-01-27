Балерина Татьяна Легат умерла на 88 году жизни

Русская балерина и педагог Татьяна Легат умерла на 88 году жизни в Москве, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на её дочь Алёну. Танцор 30 лет была солисткой Мариинского театра. Она преподавала в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко в Москве и в школе Бостонcкого балета.

Легат родилась в 1934 году в Ленинграде, была представителем старой балетной династии. Ее прадедом был ученик Мариуса Петипа — Густав Легат, дедом — балетмейстер и педагог Николай Легат, бабушкой — балерина Ольга Чумакова. Двое двоюродных дедов и бабушек актрисы работали в Мариинке. Сама она была замужем за народным артистом СССР, танцором Юрием Соловьёвым.

Её мать, тоже танцовщица, умерла во время блокады Ленинграда, сама она поступила в Ленинградское хореографическое училище в 1943 году. Среди работ Легат — более четырех десятков партий, включая Этруску ("Спартак" Леонида Якобсона), "Танец Золота" ("Легенда о Любви" Юрия Григоровича), Скорпиона в "Жемчужине" Константина Боярского. Её партнёрами были Наталия Дудинская и Рудольф Нуреев. Самая известная её ученица — солист Королевского балета в Лондоне американка Сара Лэмб.