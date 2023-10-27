Балета пока не будет. Валерий Соловей объявил Путина умершим

Москву посетила делегация ХАМАС;
Минобороны России на бумаге закрепило за бывшими заключенными статус "пушечного мяса";
В апелляции на приговор правозащитнику Олегу Орлову прокуратура потребовала для него три года колонии;
Избран новый спикер палаты представителей Конгресса США;
Премьеры Словакии и Венгрии выступили за немедленное прекращение огня в Украине;
Лукашенко принял в Минске министра иностранных дел Венгрии;
Центробанк в четвертый раз подряд повысил базовую ставку;
Зачем Валерий Соловей объявил Путина умершим?
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