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Время Свободы

Балета пока не будет. Валерий Соловей объявил Путина умершим

Информационный дайджест "Время Свободы", 27 октября

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Время Свободы - Темы дня 27 октября
by Радио Свобода

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Москву посетила делегация ХАМАС;

Минобороны России на бумаге закрепило за бывшими заключенными статус "пушечного мяса";

В апелляции на приговор правозащитнику Олегу Орлову прокуратура потребовала для него три года колонии;

Избран новый спикер палаты представителей Конгресса США;

Премьеры Словакии и Венгрии выступили за немедленное прекращение огня в Украине;

Лукашенко принял в Минске министра иностранных дел Венгрии;

Центробанк в четвертый раз подряд повысил базовую ставку;

Зачем Валерий Соловей объявил Путина умершим?

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