Банановые короли: кто возит в Россию бананы и кто — кокаин

Бананы - самый популярный фрукт в России, и большинство поставок проходит через порт Санкт-Петербурга. Этим же маршрутом в страну регулярно попадает и кокаин, который, как рассказывают в многочисленных отчетах о полицейских операциях, прячут в контейнерах с бананами. Доставку и разгрузку большинства бананов контролирует неформальный холдинг, чьи владельцы, как выяснила "Система", связаны с петербургским окружением Владимира Путина.

В начале февраля 2026 года в отношениях России и Эстонии наступил очередной кризис. Поводом стало судно Baltic Spirit, которое на пути к Санкт-Петербургу захватил эстонский спецназ. Экипаж Baltic Spirit полностью состоял из граждан России, и инцидент быстро перерос в дипломатический скандал. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва будет "внимательно следить" за развитием ситуации.

Задержанное судно отконвоировали в эстонский порт Мууга и проверяли полдня. Впрочем, нарушений не нашли, и Baltic Spirit продолжил свой рейс в Петербург.

Особенность инцидента с Baltic Spirit в том, что это не судно из "теневого флота", а контейнеровоз с бананами из Эквадора. Причиной его задержания была не санкционная российская нефть, а информация о перевозке наркотиков.

Когда в Петербурге появился кокаин и свой "банановый король" Санкт-Петербург стал важным узлом международного наркотрафика еще в начале 1990-х. В 1992-м колумбийский наркокартель "Кали" начал использовать местный порт как перевалочный пункт для поставок кокаина в Европу. С транзитом колумбийским наркоторговцам помогали петербургские бандиты, выходцы из КГБ и чиновники местной мэрии, где тогда работал и Владимир Путин. С этим периодом связан и один из самых громких наркоскандалов постсоветской России. В 1993 году петербургские сотрудники спецслужб из окружения Путина неожиданно задержали партию кокаина, за которой в рамках международной операции следил "Интерпол". После конфискации наркотик бесследно исчез на территории России. В том же Санкт-Петербурге появился и первый российский "банановый король". В середине 1990-х предприниматель Владимир Кехман с партнерами создал компанию JFC. Со временем она стала крупнейшим импортером бананов в стране, а сам Кехман получил в российской прессе неофициальный титул "бананового короля". Связь между бананами и кокаином проявилась и здесь. В конце весны 2010 года на судне, зафрахтованном JFC, в порту Санкт-Петербурга обнаружили три сумки со 120 кг кокаина. Компания отрицала причастность к инциденту. Позже Кехман говорил в интервью телеканалу "Дождь", что торговля бананами и кокаином практически неразделимы, но перевозкой наркотика занимаются экипажи судов, а не владельцы груза. Незадолго до инцидента с кокаином Кехман познакомился с Владимиром Путиным. В 2015 году JFC была признана банкротом, а год спустя ту же процедуру прошел и ее основатель. После ухода Кехмана место “бананового короля” вакантно - сейчас главными импортерами бананов являются крупные российские сети X5 и “Магнит”.

Судно Baltic Spirit входит во флот кипрской Cool Carriers, которая специализируется на перевозке фруктов. Расследование "Системы" показало, что Cool Carriers можно считать частью неформального холдинга, через который в Россию поступает бОльшая часть бананов. Тем же маршрутом в страну регулярно проникает кокаин, а владельцы этой группы связаны с окружением российского президента.

"Проблема промышленного масштаба"

Ранним утром 29 августа 2025-го контейнеровоз Cool Emerald зашел в порт Санкт-Петербурга. Там судно с грузом из Эквадора уже дожидались сотрудники таможни и ФСБ - иностранные коллеги сообщили им, что на судне везут наркотики. Российских силовиков действительно ждал крупный улов - в контейнере с бананами нашли несколько тысяч брикетов с белым порошком. Экспертиза установила, что это кокаин общим весом более полутора тонн.

Партия наркотиков стала рекордом для российской таможни - на "черном рынке" такой груз оценили бы в 20 млрд рублей. ФСБ отчиталась о спецоперации и начале расследования спустя три недели после рейда - 19 сентября. К тому времени Cool Emerald уже покинул Санкт-Петербург и снова двигался в сторону Эквадора.

"Банановоз" ходит под панамским флагом и входит во флот Cool Carriers. Компания также выступала арендатором выяснила "Система" по попавшему на видео номеру контейнераи самого контейнера с кокаином, который российские силовики обнаружили на борту Cool Emerald.

Cool Carriers отвергла причастность к инциденту. Ее представитель в ответ на запрос "Системы" сообщил, что за Cool Emerald и его экипаж отвечают партнеры, контейнер был опечатан по всем правилам, а после обнаружения наркотиков российские власти не связывались с Cool Carriers.

Между тем, за последние три года суда из флота Cool Carriers неоднократно попадали в поле зрения спецслужб разных стран по делам о международном наркотрафике - преимущественно на маршруте из Южной Америки в Санкт-Петербург.

Какие связанные с Cool Carriers суда подозревали в перевозке кокаина за последние три года В октябре 2023-го британское Национальное агентство по борьбе с преступностью выявило 137 кг кокаина стоимостью $12 млн, закрепленные на подводной части корпуса контейнеровоза Cool Express. Судно было построено по заказу Cool Carriers в 2019-м и как минимум с 2021-го входит во флот компании. В том же месяце петербургские таможенники обнаружили более 8 кг кокаина на грузовом судне Wild Cosmos, прибывшем из Панамы. Судно находится в управлении следует из данных портала Marine Vessel Traffic Cool Carriers с 2006 года и входит во флот компании. В марте 2024-го Cool Express на пути из Эквадора в Санкт-Петербург сбросил у берегов Дании 840 кг кокаина, стоимостью 58 млн евро. В апреле 2024-го "банановоз" Cool Eagle, следовавший аналогичным маршрутом, сбросил в датских водах 120 кг наркотика и еще примерно столько же – в июле 2024-го во время следующего рейса. В 2021-м судно было построено для Cool Carriers, оно также входит во флот компании Весной 2024-го таможенники в порту Санкт-Петербурга обнаружили 60 кг кокаина на борту Cool Express, прибывшего из Эквадора с грузом бананов. В августе 2024-го Cool Express снова отметился на "датском" маршруте - на этот раз сброшенная за борт посылка составляла 578 кг кокаина. В январе 2025 года американские и испанские службы задержали у берегов Португалии судно Baltic Summer, следовавшее из Эквадора в Санкт-Петербург. "Банановоз" из флота Cool Carriers подозревали в перевозке наркотиков, однако обыск результатов не дал, и судно отпустили. Один из бывших моряков утверждал, что ранее на борту Baltic Summer уже находили наркотики в середине 2010-х при досмотре в порту Санкт-Петербурга. В августе 2025-го на борту Cool Emerald по прибытии в порт Санкт-Петербурга нашли полуторатонный груз кокаина, который стал рекордом для российской таможни. В феврале 2026-го эстонские власти задержали входящий во флот Cool Carriers "банановоз" Baltic Spirit на пути из Эквадора по подозрению в транспортировке наркотиков. Проверка не выявила нарушений и судно проследовало до конечной точки маршрута – порта Санкт-Петербурга. В Cool Carriers заявили, что компания не владеет и не управляет судами, фигурировавшими в сообщениях о контрабанде наркотиков, - она выступает лишь их коммерческим оператором. Представитель компании отметил, что основной бизнес Cool Carriers - перевозка фруктов для торговых сетей Европы, США, Японии и других стран мира, тогда как управление судами, экипажами, а также погрузка и разгрузка находится в ведении сторонних судовладельцев. Такое разделение функций, подчеркнули в компании, является общепринятой практикой в мировой судоходной отрасли.

Санкт-Петербург считается крупнейшим узлом перевалки кокаина из Латинской Америки. Как правило, наркотик прячут в морских контейнерах с бананами. Cool Carriers, в свою очередь, специализируется на перевозке фруктов из Эквадора, в том числе бананов – что делает компанию "косвенной жертвой наркоторговли", писало профильное издание Banana Export.

Торговля наркотиками - "проблема промышленного масштаба", жаловался в конце 2025-го исполнительный директор Cool Carriers Гленн Селлинг. Выступить с заявлением ему пришлось после того, как на датском телеканале вышел сюжет об очередном наркоскандале с участием контейнеровозов Cool Carriers. От этой истории Селлинг открестился по его словам, Cool Carriers арендовала судна с контрабандой, а управляли ими и экипажем сторонние владельцы, переложив ответственность на партнеров, портовые власти и таможенников. Cool Carriers со своей стороны "делает все, что может [чтобы воспрепятствовать контрабанде]", утверждал Селлинг.

Аналогичную позицию изложил в ответе "Системе" представитель Cool Carriers, подчеркнув, что компания не имеет отношения к наркотрафику и не является объектом расследования ни в одной юрисдикции.

В заметке, где вышли комментарии руководителя Cool Carriers Селлинга, отдельно подчеркивалось, что у компании нет юридических лиц и представительств в России. Между тем, компания Cool Carriers тесно связана с Россией с 2014 года, а сейчас принадлежит российскому гражданину.

Российский след

Cool Carriers называет себя крупнейшим в мире оператором рефрижераторного флота и отсчитывает свою историю с 1915 года тогда была основана шведская судоходная компания Salen, из которой в 1984-м выделилась Cool Carriers. Компания имеет шведское происхождение, но впоследствии вступала в несколько альянсов - с партнерами из Дании, Японии и России.

Российский след в истории Cool Carriers проявился в 2014-м – тогда стало известно, что компанию на тот момент называлась NYKCool приобрела компания Baltic Reefers, которую российское госагентство ТАСС называло "петербургской". Сделка вывела компанию-покупателя на второе место в мире по количеству судов-холодильников, а в 2018-м Baltic Reefers назвали мировым лидером среди владельцев морских рефрижераторов.

Baltic Reefers была учреждена в Великобритании в 2001 году, но с самого начала была связана с российскими гражданами и российским бизнесом. По данным британского реестра, одним из руководителей Baltic Reefers был 53-летний россиянин Михаил Ганюшин. Компания с момента основания была тесно связана с российским морским перевозчиком с близким названием – "Балтик Шиппинг", который называли то агентом Baltic Reefers в Санкт-Петербурге, то группой компаний, в которую вошло британское юрлицо. Одним из совладельцев "Балтик Шиппинг" был все тот же Михаил Ганюшин.

В дальнейшем связь Ганюшина и Cool Сarriers стала еще более тесной: он как минимум с 2021-го контролирует эту компанию через одноименный кипрский офшор Cool Carriers Ltdи значится ее руководителем. В Cool Carriers подтвердили, что Ганюшин владеет компанией через кипрскую структуру, и добавили, что в 2014-м Ганюшин был избран председателем совета директоров компании и с 2019-го постоянно проживает на Кипре. Сам Ганюшин проигнорировал вопросы, отправленные ему в мессенджер и на рабочую почту.

Выпускник петербургской Морской академии имени адмирала Макарова, Ганюшин с 1990-х работает в сфере морских перевозок.

Бизнесмен редко попадал в поле зрения СМИ. Однако в мае 2026-го пресс-службе Cool Carriers пришлось опровергать информацию из украинских медиа, которые связали Ганюшина с обходом санкций и окружением российского миллиардера Аркадия Ротенберга, давнего знакомого Владимира Путина. “Системе” не удалось независимо верифицировать утверждения, распространенные украинскими медиа. Представитель Cool Carriers назвал их “полностью ложными и необоснованными” и заявил, что Ганюшин никогда не был причастен к деятельности по обходу международных санкций против России.

Как бы то ни было, судя по корпоративным данным, у Ганюшина гораздо больше общего с другим петербургским бизнесменом, у которого тоже прослеживаются связи с окружением Путина.

"Невидимый миллиардер"

Первого сентября 2022-го в Петербурге проходил завершающий этап операции "Эквадорский ветер". В ходе рейда на местной овощебазе наркополицейские обнаружили 50 килограмм кокаина общей стоимостью полмиллиарда рублей. Находка пришла из Эквадора в контейнере с бананами, который принадлежал по данным портала 47newsупомянутой выше петербургской транспортной компании "Балтик Шиппинг".

Специализация "Балтик Шиппинг" - перевозка фруктов, в том числе бананов из Эквадора в Петербург. Компания малоизвестна широкой публике, но в своей сфере считается "влиятельной". "Балтик Шиппинг" была основана в 1999-м и ее название перекликается с англоязычным наименованием Baltic Shipping Company Балтийского морского пароходства - некогда крупнейшей в России судоходной компании, которая к середине 1990-х на тот момент ее совладельцем выступала мэрия Санкт-Петербурга оказалась в предбанкротном состоянии, а в 2009 году была ликвидирована окончательно.

"Балтик Шиппинг" развивали два партнера: уже упомянутый Михаил Ганюшин и 63-летний Владимир Борисенко. Как и Ганюшин, Борисенко мало известен широкой публике, издание "Фонтанка" называет Борисенко "невидимым миллиардером из Петербурга". Впрочем, "Системе" удалось кое-что о нем разузнать.

Борисенко окончил ту же морскую академию, что и Ганюшин, оба партнера работали Борисенко - в должностях от матроса до капитана дальнего плаванияв Балтийском морском пароходстве, а затем основали собственную судоходную компанию - "Балтик Шиппинг". Помимо "Балтик Шиппинг" Борисенко с Ганюшиным владели рядом связанных с ним фирм.

Борисенко называл себя в своем профиле в сети LinkedIn, сейчас информация удалена директором Cool Carriers, а тезка его жены Елена Борисенко наряду с Ганюшиным выступала бенефициаром материнской для Cool Carriers кипрской компании Cool Carriers Ltd и рассталась с ней 21 февраля 2022 года – за три дня до полномасштабного вторжения в Украину. Полтора года спустя Борисенко, в свою очередь, получил долю Ганюшина в другом совместном бизнесе, "Балтик Шиппинг", и с тех пор является его единственным владельцем.

Что еще связывает Борисенко с Cool Carriers Помимо 100% кипрской Cool Carriers Ltd, на которую оформлен бизнес Cool Carriers, Ганюшин также владеет 50% кипрской Coolside Limited. Вторая половина фирмы принадлежит жене Борисенко Елене. Coolside называли девелоперским подразделением Coolside вероятно строила, а теперь владеет кипрским офисом Cool Carriers Cool Carriers. Но основные доходы Coolside получает от грузоперевозок и сдачи судов в аренду, которые в 2022-м принесли компании более $300 млн. Менеджмент Coolside отмечал в отчетности по итогам 2021 года, что в 2022-м компания получила больше конкурентных преимуществ и возможностей из-за ухода части конкурентов с российского рынка после начала войны в Украине.

Хотя в прошлом у Борисенко с Ганюшиным были совместные проекты, Борисенко никак не связан с Cool Carriers, заявил представитель компании. По его словам, Cool Carriers не аффилирована и с "Балтик Шиппинг", хотя последняя, как признали в компании, выступает одним ее агентов в порту Санкт-Петербурга. В "Балтик Шиппинг" не ответили на запрос "Системы", так же поступил и сам Борисенко.

Желание Cool Carriers дистанцироваться от Борисенко объяснимо: связи с бизнесменом могут нести риски для международного бизнеса. Одну из причин можно разглядеть по адресу петербургской "прописки" "Балтик Шиппинг" - в трехэтажном, сделанном под старину особняке с массивным корабельным якорем у входа. Задание принадлежит фирме ООО "Бригантина"Борисенко и жены Ганюшина , 30 января 2020 года в нем открылось представительство почетного консула ЮАР в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Незадолго до этого эту официальную должность занял Владимир Борисенко.

"Я много лет тесно связан с ЮАР", - объяснял Борисенко в интервью журналу "Консул": "Балтик Шиппинг" он называл "безусловным лидером" по перевозкам из африканской республики в Россию и признавался в тесных связях с бизнесменами и послами ЮАР. В статусе почетного консула Борисенко встречается с представителями российского МИД, вместе с послом ЮАР посещает петербургский экономический форум, проводит в Петербурге деловые встречи и торжественные приемы. В августе 2020 Борисенко был представлен главе комитета по внешним связям Петербурга Евгению Григорьеву - это бывший КГБэшник - как ранее выяснила "Система" он и его сын тесно связаны с окружением Владимира Путина, который в 1990-е занимал в петербургской мэрии тот же пост, что и Григорьев.

"Невидимый миллиардер" Борисенко и сам связан с друзьями российского президента. Например, в 2004-м бизнесмен стал одним из шести учредителей ассоциации собственников недвижимости в клубном поселке HappyJarvi под Петербургом. Партнером Борисенко по ассоциации был Олег Руднов – петербургский медиаменеджер, а также давний друг и номинал Путина по данным издания "Проект", на Руднова оформлялись важные для президента активы - от петербургских СМИ до недвижимости. В 2015 году Руднов скончался, но у Борисенко с Ганюшиным могли остаться и другие контакты в окружении российского президента.

Партнеры по бананам

"Терминал работает без остановки (…) каждый последующий пароход становится к причалу, когда за предыдущим, как говорится, вода еще не остыла", - рапортовал в интервью порталу "Горизонт событий"в марте 2024-го Владимир Бурлев - гендиректор расположенного в морском порту Санкт-Петербурга "МГС-Терминала".

Бурлев, очередной выпускник морской академии имени Макарова, также говорил, что без малого все 99% потребляемые в России бананы проходят через "МГС-Терминал", там же перегружаются бананы, которые едут транзитом в Казахстан, Узбекистан и другие страны. При этом две трети бананов, по словам Бурлева, привозит основной клиент "МГС-Терминала" - судоходная компания "Балтик Шиппинг". Через этот "банановый терминал" Борисенко и Ганюшин связаны с давним знакомым Владимира Путина Ильей Клебановым.

Два из трех кресел в совете директоров "МГС-Терминала" на конец 2025-го числились за Борисенко с Ганюшиным, они же фактически доля Ганюшина оформлена на его жену Евгению Карпенко являются совладельцами "МГС-Терминала" - на двоих им принадлежит треть компании. Остальную часть терминала поровну делят между собой еще один выпускник академии Макарова Сергей Русаков и наследники петербургского бизнесмена Дмитрия Кожарского.

Дмитрий Кожарский, буквально, "человек и пароход" (в его честь посмертно был назван рыболовецкий траулер) был сооснователем одной из крупнейших в России рыбодобывающих компаний ГК ФОР и жил в одном доме с ближайшим окружением Путина - Борисом Ротенбергом и Виктором Зубковым. Кроме того, Кожарский был "старым товарищем" и бизнес-партнером бывшего вице-премьера Ильи Клебанова – вместе они и развивали группу ФОР. Сейчас совладельцами ФОР являются сын Клебанова и наследники Кожарского. Группа ФОР связана с Борисенко и Ганюшиным не только через Кожарского и его детей; она сотрудничает согласно сайту группыс "Балтик Шиппинг" как с транспортной компанией, еще одним партнером группы является "МГС-Терминал", в котором 25% акций до 2018-го принадлежали фирме, связанной с Клебановым-старшим.

Илья Клебанов – давний знакомый Владимира Путина. В 1990-х Клебанов руководил одним из питерских военных предприятий Ленинградским оптико-механическим объединениеми его деятельность "высоко ценил" будущий российский президент, тогда еще вице-мэр Санкт-Петербурга. При президентстве Путина Клебанов курировал оборонку в статусе вице-премьера, возглавлял правительственную комиссию по расследованию гибели подлодки "Курск", в 2003-2011 годах был полпредом президента в Северо-Западном округе, затем до 2019-го возглавлял крупнейшую российскую судоходную госкомпанию "Совкомфлот" и как минимум "Транснефть" не раскрывает свой актуальный управленческий состав до середины 2025-го входил в совет директоров транспортной госмонополии "Транснефть". Клебанов близок и к окружению Путина – его семейное гнездо дома Ильи Клебанова и его племянника Андрея находили под Петербургом в "корпоративном поселке" Юрия Ковальчука – одного из ближайших соратников российского президента и его прежнего соседа по кооперативу "Озеро".

В Cool Carriers заявили, что используют "МГС-Терминал" для разгрузки фруктов в Санкт-Петербурге. Представитель Cool Carriers также отметил, что Ганюшин больше не входит в совет директоров терминала, не был его акционером и не связан с ФОР или Клебановым. В "МГС-Терминале" и ФОР не ответили на запросы.

Клуб почетных консулов

У Борисенко с Ганюшиным есть выход и еще на одного выходца из легендарного "Озера" - бывшего президента петербургского "Зенита" Сергея Фурсенко, близкого к Ковальчуку и Путину.

Выявить эту связь "Системе" помогли документы из "мальтийской" утечки, которые раскрыла Süddeutsche Zeitung. Из бумаг следует, что Борисенко с Ганюшиным были совладельцами мальтийской фирмы Advanced Property Ltd, которая в середине 2000-х инвестировала в элитный долгострой "Леонтьевский мыс" в Санкт-Петербурге. В начале 2014-го Ганюшин с Борисенко передали следует из утечки, которую раскрыла Süddeutsche Zeitungсвои доли другой мальтийской фирме Leontiev Malta Limited, за которой скрывался согласно базе OCCRP о бенефициарах мальтийских компанийпетербургский бизнесмен Игорь Оноков. К этому моменту у него уже была доля в девелоперском проекте, где он также был гендиректором и главным публичным лицом.

Хотя Оноков не отреагировал на запрос "Системы", представитель Cool Carriers подтвердил, что "много лет назад" Ганюшин инвестировал вместе с Оноковым в девелоперские проекты, однако с тех пор бизнесменов ничего не связывает, а о контактах Онокова на высоком уровне Ганюшину ничего не известно.

Именно общий бизнес с Оноковым дает Борисенко и Ганюшину прямой выход на Фурсенко из "Озера".

Оноков с Фурсенко – давние знакомые. Оноков, который приходится двоюродным братом легендарному советскому баскетболисту Александру Белову, был советником Фурсенко по баскетболу в "Зените" и в 2017-м по его предложению возглавил баскетбольный "Зенит". Кроме того, оба наряду с Ковальчуком и еще несколькими путинскими знакомыми в середине 2000-х стали совладельцами "Российской лиги почетных консульских должностных лиц".

Входившие в лигу питерские бизнесмены занимали должности почетных консулов разных теплых стран. Сергею Фурсенко достался Бангладеш, его брату – Филиппины, Ковальчуку – Таиланд, а Онокову – Мальта. "Это не дает особых льгот и привилегий. Единственное, по табелю о рангах вы должны называть меня "Ваше превосходительство", - шутил Виктор Хмарин, еще один сооснователь лиги и почетный консул Сейшельских островов, а также однокурсник Путина, бывший на свадьбе будущего президента свидетелем.

Трудно сказать, распространяется ли обращение "Ваше превосходительство" на Борисенко - среди соучредителей лиги он не значится, а свой пост почетного консула занял намного позже путинских друзей. Но титул российских "банановых королей" они с Ганюшиным, пожалуй, заслужили.