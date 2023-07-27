Банк БРИКС отказался от новых проектов в России из-за санкций

Новый банк развития (NDB), созданный странами-членами БРИКС, отказался от новых инвестиционных проектов в России из-за санкций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу банка Дилму Русефф.

Любые предположения об обратном - необоснованны, добавила она.

Новый банк развития (НРБ) с капиталом 100 миллиардов долларов и штаб-квартирой в Шанхае был создан странами БРИКС - Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР - в 2014 году, и за восемь лет работы увеличил кредитный портфель более чем в 30 раз, пишет The Moscow Times.

Цель деятельности банка — финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. Однако полномасштабное российское военное вторжение в Украину и введённые в ответ санкции в отношении Москвы сделали банк "токсичным" в глазах инвесторов, поскольку 20% уставного капитала принадлежат России.

Вчера, накануне открытия в Санкт-Петербурге саммита Россия-Африка , президент Владимир Путин провёл встречу с Дилмой Руссефф. На открытой части встречи Путин приветствовал назначение Руссефф главой банка БРИКС (бывший президент Бразилии возглавила его в марте), сообщает РБК. Президент России также пообещал поддержать руководство банка в решении проблем ликвидности кредитной организации.

Дилма Руссефф сообщила Путину, что сейчас нет препятствий для расчетов в национальных валютах для государств развивающегося мира.

Она также отметила, что Россия является важным партнёром банка, который, по её словам, должен сыграть важную роль в становлении многополярного полицентричного мира, передаёт РБК.

Саммит Россия-Африка открывается сегодня в Санкт-Петербурге. 38 из 54 лидеров африканских государств отказались в нём участвовать. Пять стран вообще не прислали своих представителей.

28 июля на саммите выступит Владимир Путин. По сообщению Кремля, в своей речи президент России расскажет о формировании "нового миропорядка" на основе "многополярности и равенства" всех государств.

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