Банк России повысил ключевую ставку до 16% годовых

Российский Центробанк повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 16% годовых. Пресс-служба ЦБ в пятницу 15 декабря заявила, что нынешнее инфляционное давление остается высоким. По итогам 2023 года годовая инфляция ожидается на уровне от 7 до 7,5 процента. А рост ВВП в 2023 году, по оценке Банка России, сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%, отметила "Немецкая волна".

Как сообщает РБК, в Москве предупредили, что будут "принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, развития экономики, внутренних и внешних рисков.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в 2024 году снизится до четырёх процентов и будет находиться в дальнейшем вблизи этого показателя, сообщила пресс-служба ЦБ

За последние полгода Банк России провел поэтапное существенное повышение ключевой ставки, пытаясь сдержать инфляцию.

"Если исходить из нашего базового сценария, наверное, действительно мы близки к завершению цикла повышения ставки. Но во многом все будет зависеть от ситуации, которая будет происходить с устойчивыми компонентами инфляции. И конкретно решение по ставкам мы будем принимать, исходя из поступающих новых данных и из уточнения нашего прогноза", — сказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Газета "Коммерсантъ" так прокомментировала очередное повышение ключевой ставки: "Сигнал Банка России в пресс-релизе абсолютно нейтрален. Тем не менее он был таковым и в октябре, и в декабре 2023 года, поэтому в феврале 2024 года исключать дальнейшего увеличения ключевой ставки (например, меньшим шагом — в 25–50 б. п.) уже невозможно — масштабы перегрева экономики РФ пока увеличиваются, эффектом от действий ЦБ в августе—октябре остаются пока лишь признаки охлаждения рынков, но не охлаждение как таковое.