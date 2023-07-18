Банк России выпустил монету с портретом Виктора Цоя

Банк России выспустил трёхрублёвую монету с портретом лидера рок-группы "Кино" Виктора Цоя. В сообщении ЦБ говорится, что музыкант был "кумиром своего времени, а его песни стали символом эпохи перестройки".

Монета изготовлена из серебра 925-ой пробы и выпущена тиражом в пять тысяч штук. На одной из сторон монеты изображён Виктор Цой с микрофоном в руке, а на фоне гитара с языками пламени. Рядом написаны годы жизни музыканта.

Монета будет являться законным средством платежа и обязательна к приему без ограничений.

В 2018 году Банк России выпускал серебряную монету номиналом в 25 рублей с портретом поэта и барда Владимира Высоцкого.