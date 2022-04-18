Банки с 18 апреля могут продавать россиянам наличную валюту

Банк России с 18 апреля разрешил банкам продавать наличную валюту гражданам. Такая возможность будет действовать по 9 сентября 2022 года. Однако, как уточнили в российском ЦБ, банки могут продавать только ту валюту, которая поступила в кассы с 9 апреля.

Кроме того, с 11 апреля Центробанк разрешил россиянам снимать наличные в долларах и евро с валютных счетов или вкладов, открытых до 9 марта.

Частичное возвращение свободной продажи наличной валюты банками призвано сдержать уже начавшееся развитие черного рынка.

Банк России ограничил право банков продавать наличную валюту гражданам в марте на фоне высокой волатильности курса рубля из-за введенных западными странами санкций в ответ на военное вторжение России в Украину. До 9 сентября клиенты могли снять наличные в кассах банков, а не в банкоматах только с ранее открытых счетов и депозитов, причем только в долларах в пределах 10 тысяч долларов. Физические лица могли покупать валюту только в безналичной форме, сделать это в отделении с последующим получением наличных было нельзя.

Послабления ЦБ в отношении операций на валютном рынке могут привести к укреплению доллара и евро, считают эксперты.