Банкоматы в Австрии перестали работать с картами Газпромбанка

Банкоматы в Австрии перестали выдавать наличные владельцам карт UnionPay российского Газпромбанка, крупнейшей российской кредитной организации, не попавшей под санкции Евросоюза.

Как передаёт агентство ПРАЙМ, в австрийской компании, обрабатывающей платежи иностранных карт, назвали проблему выходящей за пределы их ответственности. В Газпромбанке заявили, что партнёры банка в Австрии "отказываются отвечать", почему происходит ошибка.

В Австрии проблема отмечается как минимум с конца прошлого года, следует из декабрьского материала ТАСС. РИА "Новостям" в банке заявили, что проблема отмечается так же в Италии. Из материалов агентств не ясно, могут ли проходить платежи в торговых точках.

После российского вторжения в Украину российская экономика подверглась беспрецедентным санкциям со стороны стран Запада. На этом фоне с российского рынка ушли крупнейшие платёжные системы, американские Visa и Mastercard. Внутри России банки перешли на платёжную систему "Мир", для зарубежных поездок клиентам предлагают китайскую UnionPay. Однако карты попавших под санкции банков не работают в западных странах и с ней.

Газпромбанк, вместе с "ДОМ.РФ", один из двух банков из списка 10 крупнейших в России, не попавший под санкции Евросоюза после зимы 2022 года. Осенью Европарламент одобрил резолюцию, призывающую внести банк в санкционный список. Однако в принятом в конце декабря 12 пакете санкций такая мера не содержится.