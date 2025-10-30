Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Барабанщика группы "Стоптайм" Владислава Леонтьева повторно арестовали

Ленинский суд Петербурга в четверг арестовал на 12 суток 18-летнего барабанщика группы "Стоптайм" Владислава Леонтьева по протоколу об организации массового скопления людей в общественном месте. Об этом сообщила "Медиазона".

Группа, с весны исполнявшая в центре Петербурга каверы на уехавших из России музыкантов, преследуется властями после того, как их концерты стали набирать большое число зрителей.

Леонтьев арестован во второй раз подряд — его задержали по выходе из спецприёмника. В среду суд так же арестовал певицу Диану Логинову и гитариста Александра Орлова.

Бои за Купянск
Embed
Бои за Купянск

No media source currently available

0:00 0:25:30 0:00

Бои за Купянск

Генштаб РФ заявил о котле для ВСУ


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG