Ленинский суд Петербурга в четверг арестовал на 12 суток 18-летнего барабанщика группы "Стоптайм" Владислава Леонтьева по протоколу об организации массового скопления людей в общественном месте. Об этом сообщила "Медиазона".

Группа, с весны исполнявшая в центре Петербурга каверы на уехавших из России музыкантов, преследуется властями после того, как их концерты стали набирать большое число зрителей.

Леонтьев арестован во второй раз подряд — его задержали по выходе из спецприёмника. В среду суд так же арестовал певицу Диану Логинову и гитариста Александра Орлова.