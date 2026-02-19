Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Политика

"Бардак длится с мая". Как и для чего ФСБ будет отключать интернет

Сотрудники ФСБ РФ (иллюстративное фото)
Сотрудники ФСБ РФ (иллюстративное фото)

ФСБ будет обязывать мобильных операторов блокировать сотовую связь и стационарный интернет по своему требованию. Причём сделать это спецслужба сможет, даже если ни стране, ни отдельному региону не угрожает никакая опасность. Такое право ФСБ получила благодаря поправкам к закону "О связи".

Соответствующие поправки в закон внесли в Госдуму в ещё ноябре прошлого года. Тогда госагентства со ссылкой на источники писали, что цель инициативы – освободить операторов от ответственности при отключении связи из-за атак беспилотников. В частности, в случаях, "установленных нормативными правовыми актами президента и правительства, в целях защиты граждан и государства от возникающих угроз безопасности".

Здание ФСБ на Лубянке в Москве
Здание ФСБ на Лубянке в Москве

Однако ко второму чтению "запросы" стали уже "требованиями" со стороны ФСБ. Кроме того, из текста исчезли упоминания "угроз безопасности" и "нормативных актов правительства". В итоговой версии документа осталось только, что операторы связи будут обязаны "приостановить оказание услуг связи при поступлении требований от органов Федеральной службы безопасности в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента Российской Федерации".

Поправки депутаты приняли во вторник 17 февраля без всякого обсуждения, сразу во втором и третьем чтении. На весь процесс у них ушло около двух минут.

Уже в среду 18 февраля поправки одобрил и Совет Федерации. Теперь их осталось только подписать президенту Владимиру Путину.

Интернет-эксперт Михаил Климарёв в разговоре с Радио Свобода искренне удивляется тому, почему принятие этих поправок вызвало столь бурную реакцию. Хотя он признаёт, что, возможно, власти именно этого и добивались. "Интернет отключали же раньше? Да, отключали. Отсутствие этого закона кому-то мешало? Кажется, нет".

Интернет-эксперт Михаил Климарёв
Интернет-эксперт Михаил Климарёв

Климарёв напоминает, что норма о том, что в России должны отключать интернет по приказу властей, существует с 2003 года. Именно тогда был принят ФЗ №126 "О связи".

"Потом эту статью дополняли. Я просто помню это. Дополнили так, что операторы связи стали обязаны не распространять информацию о том, что происходит. Это всё делалось под предлогом борьбы с терроризмом. Объяснялось, что если операторы связи заявят, что это терроризм, то это терроризму как-то поможет", – напоминает Климарёв. Он подчёркивает, что отключать интернет в России начали задолго до операции "Паутина". И речь вовсе не об ограничениях накануне Парада Победы 2025 года. "Первый случай – я его сам документировал – произошёл в Москве ещё в 2019 году. Никаких поправок вообще не было. Однако власти просто взяли и отключили мобильный интернет в центре столицы во время выборов в Мосгордуму", – вспоминает эксперт.

Этот бардак длится уже с мая-июня прошлого года

Однако возникает вопрос: тогда почему такие поправки потребовались только сейчас? "Потому что в разных регионах операторы связи начали попадать в неприятную ситуацию. Государственных органов много, а операторов связи – нет. Особенно мобильных. И им начали просто приходить противоречащие друг другу приказы. Один госорган говорит: отключайте с 11 до 12, другой требует с 13 до 14. Это и ФСБ, и МВД, и МЧС, и Роскомнадзор. Кроме того, в каждом регионе создали специальные межведомственные рабочие группы по чрезвычайным ситуациям. И они тоже начали операторам связи приказывать. Этот бардак длится уже с мая-июня прошлого года".

Это даже некая оттепель, что теперь право будет только у ФСБ

По мнению Климарёва, ФСБ просто пролоббировала поправки в закон "О связи", пообещав, что наведёт порядок. "С этой точки зрения это, наоборот, даже некая оттепель, что теперь право на такой приказ будет только у ФСБ. При чём там, в ФСБ, тоже не идиоты, поэтому они всю ответственность свалили ещё на Путина".

При этом продолжает развиваться неразбериха с судьбой мессенджера Telegram. Так, во вторник, 17 февраля, "База" со ссылкой на источники "из нескольких ведомств" сообщила, что Telegram будет полностью заблокирован в России уже 1 апреля.

На это Роскомнадзор ответил, что ему "нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу".

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов
Зампред комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов

Правда, зампред думского комитета по информационной политике Евгений Попов в своём телеграм-канале отметил, что ему "показалось, что Минцифры настроено на урегулирования проблем с Telegram и на исполнение руководством паблика требований Закона. Это было бы логично и выгодно всем". А новость про тотальную блокировку с 1 апреля Попов назвал "чушью".

Тем не менее, министр цифрового развития Максут Шадаев утверждает, что иностранные спецслужбы могут иметь доступ к переписке в Telegram и использовать её данные против российской армии. Это заявление прозвучало на заседании комитета Госдумы по информполитике.

В то же время министр пообещал, что российские военные могут продолжать общение в мессенджере. "Принято решение не ограничивать сейчас работу Telegram в зоне СВО. Но мы надеемся, что за какое-то время наши военные смогут перестроиться и перейти на российские сервисы", – подчеркнул Шадаев.

Министр цифрового развития России Максут Шадаев
Министр цифрового развития России Максут Шадаев

Михаил Климарёв призывает не строить иллюзий и считать, что решение заблокировать в России Telegram уже принято. "Его приняли ещё летом прошлого года. В августе началась блокировка". По мнению эксперта, вся публичная полемика вокруг блокировки мессенджера – это просто конфликт элит. "Вы хотели конфликта элит? Вот он! Мы его и наблюдаем, – отмечает Климарёв. – У них буквально отнимают деньги и власть. В телеграм-каналах у них всех есть социальный капитал, который им важно сохранить. Оказывается, народишко-то нужен. Они же лайки ставят. Донаты шлют. Поэтому они за Telegram борются".

XS
SM
MD
LG