"Бардак длится с мая". Как и для чего ФСБ будет отключать интернет

ФСБ будет обязывать мобильных операторов блокировать сотовую связь и стационарный интернет по своему требованию. Причём сделать это спецслужба сможет, даже если ни стране, ни отдельному региону не угрожает никакая опасность. Такое право ФСБ получила благодаря поправкам к закону "О связи".

Соответствующие поправки в закон внесли в Госдуму в ещё ноябре прошлого года. Тогда госагентства со ссылкой на источники писали, что цель инициативы – освободить операторов от ответственности при отключении связи из-за атак беспилотников. В частности, в случаях, "установленных нормативными правовыми актами президента и правительства, в целях защиты граждан и государства от возникающих угроз безопасности".

Однако ко второму чтению "запросы" стали уже "требованиями" со стороны ФСБ. Кроме того, из текста исчезли упоминания "угроз безопасности" и "нормативных актов правительства". В итоговой версии документа осталось только, что операторы связи будут обязаны "приостановить оказание услуг связи при поступлении требований от органов Федеральной службы безопасности в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента Российской Федерации".

Поправки депутаты приняли во вторник 17 февраля без всякого обсуждения, сразу во втором и третьем чтении. На весь процесс у них ушло около двух минут.

Уже в среду 18 февраля поправки одобрил и Совет Федерации. Теперь их осталось только подписать президенту Владимиру Путину.

Интернет-эксперт Михаил Климарёв в разговоре с Радио Свобода искренне удивляется тому, почему принятие этих поправок вызвало столь бурную реакцию. Хотя он признаёт, что, возможно, власти именно этого и добивались. "Интернет отключали же раньше? Да, отключали. Отсутствие этого закона кому-то мешало? Кажется, нет".

Климарёв напоминает, что норма о том, что в России должны отключать интернет по приказу властей, существует с 2003 года. Именно тогда был принят ФЗ №126 "О связи".

"Потом эту статью дополняли. Я просто помню это. Дополнили так, что операторы связи стали обязаны не распространять информацию о том, что происходит. Это всё делалось под предлогом борьбы с терроризмом. Объяснялось, что если операторы связи заявят, что это терроризм, то это терроризму как-то поможет", – напоминает Климарёв. Он подчёркивает, что отключать интернет в России начали задолго до операции "Паутина". И речь вовсе не об ограничениях накануне Парада Победы 2025 года. "Первый случай – я его сам документировал – произошёл в Москве ещё в 2019 году. Никаких поправок вообще не было. Однако власти просто взяли и отключили мобильный интернет в центре столицы во время выборов в Мосгордуму", – вспоминает эксперт.

Этот бардак длится уже с мая-июня прошлого года

Однако возникает вопрос: тогда почему такие поправки потребовались только сейчас? "Потому что в разных регионах операторы связи начали попадать в неприятную ситуацию. Государственных органов много, а операторов связи – нет. Особенно мобильных. И им начали просто приходить противоречащие друг другу приказы. Один госорган говорит: отключайте с 11 до 12, другой требует с 13 до 14. Это и ФСБ, и МВД, и МЧС, и Роскомнадзор. Кроме того, в каждом регионе создали специальные межведомственные рабочие группы по чрезвычайным ситуациям. И они тоже начали операторам связи приказывать. Этот бардак длится уже с мая-июня прошлого года".

Это даже некая оттепель, что теперь право будет только у ФСБ

По мнению Климарёва, ФСБ просто пролоббировала поправки в закон "О связи", пообещав, что наведёт порядок. "С этой точки зрения это, наоборот, даже некая оттепель, что теперь право на такой приказ будет только у ФСБ. При чём там, в ФСБ, тоже не идиоты, поэтому они всю ответственность свалили ещё на Путина".

При этом продолжает развиваться неразбериха с судьбой мессенджера Telegram. Так, во вторник, 17 февраля, "База" со ссылкой на источники "из нескольких ведомств" сообщила, что Telegram будет полностью заблокирован в России уже 1 апреля.

На это Роскомнадзор ответил, что ему "нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу".

Правда, зампред думского комитета по информационной политике Евгений Попов в своём телеграм-канале отметил, что ему "показалось, что Минцифры настроено на урегулирования проблем с Telegram и на исполнение руководством паблика требований Закона. Это было бы логично и выгодно всем". А новость про тотальную блокировку с 1 апреля Попов назвал "чушью".

Тем не менее, министр цифрового развития Максут Шадаев утверждает, что иностранные спецслужбы могут иметь доступ к переписке в Telegram и использовать её данные против российской армии. Это заявление прозвучало на заседании комитета Госдумы по информполитике.

В то же время министр пообещал, что российские военные могут продолжать общение в мессенджере. "Принято решение не ограничивать сейчас работу Telegram в зоне СВО. Но мы надеемся, что за какое-то время наши военные смогут перестроиться и перейти на российские сервисы", – подчеркнул Шадаев.

Михаил Климарёв призывает не строить иллюзий и считать, что решение заблокировать в России Telegram уже принято. "Его приняли ещё летом прошлого года. В августе началась блокировка". По мнению эксперта, вся публичная полемика вокруг блокировки мессенджера – это просто конфликт элит. "Вы хотели конфликта элит? Вот он! Мы его и наблюдаем, – отмечает Климарёв. – У них буквально отнимают деньги и власть. В телеграм-каналах у них всех есть социальный капитал, который им важно сохранить. Оказывается, народишко-то нужен. Они же лайки ставят. Донаты шлют. Поэтому они за Telegram борются".