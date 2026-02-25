Барду из Югры заменили реальный срок на условный по делу о ФБК

Седьмой кассационный суд заменил фольклористу и барду из Ханты-Мансийского автономного округа (Югры) Валерию Ледкову реальный срок на условный по делу о донатах Фонду борьбы с коррупцией. Он останется в заключении до поступления решения суда в колонию. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на адвоката Павла Руснакова.

Ледков был осуждён по статье о финансировании экстремизма - по этой статье к ответственности привлекли уже около 100 человек, отправлявших пожертвования ФБК. Как отмечает Сибирь.Реалии, в июле 2025 года его приговорили к 120 тысячам рублей штрафа за несколько донатов ФБК. Апелляционный суд, однако, решил отправить Ледкова в колонию на три года.

Сын Ледкова Константин - библиотекарь в ненецком поселке Красное - был приговорен к 5,5 годам колонии по статьям о так называемой повторной дискредитации армии, призывах к деятельности против безопасности государства и повторной пропаганде запрещенной атрибутики. Его старший сын в 2025 году ушёл воевать против Украины, рассказывали родные Ледкова.

Валерий Ледков - музыкант первого профессионального театра коренных малочисленных народов обско-угорских народов "Солнце".

Фонд борьбы с коррупцией, основанный Алексеем Навальным, признали в России экстремистской организацией в 2021 году. Руководство фонда называет преследование его сторонников в России политическим.