Сенатский комитет утвердил кандидатуру генпрокурора США

Кандидатура Уильяма Барра, выдвинутого на должность генерального прокурора США президентом Дональдом Трампом, в четверг была одобрена юридическим комитета Сената США, что открывает дорогу утверждению Барра в должности генерального прокурора и министра юстиции США полным составом Сената.

Кандидатуру Уильяма Барра поддержали 12 членов Республиканской партии, в то время как 10 сенаторов-демократов проголосовали против. Голосовавшие против демократы обеспокоены тем, не будет ли Барр препятствовать расследованию, проводимому специальным прокурором Робертом Мюллером, о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США. Ожидается, что кандидатура Барра будет утверждена верхней палатрй Конгресса, контролируемой республиканцами, уже на следующей неделе.

Занимавший пост генерального прокурора с 1991 по 1993 год при президенте Джордже Буше-старшем, Барр, станет вторым генеральным прокурором администрации Дональда Трампа. Президент США отправил в отставку предыдущего генерального прокурора Джеффа Сешнса на следующий день после промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре 2018 года.

Сенаторы от Демократической партии заявляют, что они по-прежнему обеспокоены комментарием, написанным Уильямом Барром в прошлом году, в котором содержался критический отзыв о работе специальной комиссии Роберта Мюллера. Во время слушаний в сенатском комитете в прошлом месяце, Уильям Барр уверил сенаторов, что он позволит Мюллеру завершить следствие, обнародовать доклад, и что у Дональда Трампа не будет возможности «отредактировать» выводы этого расследования.