Башкирские национальные активисты создают "армию освобождения" с ВСУ

Башкирские национальные активисты объявили о создании "армии освобождения" на базе Вооружённых Сил Украины. Соответствующий документ размещён 4 сентября в телеграм-канале Комитета башкирского национального движения за рубежом на русском и башкирском языках, сообщает Идель.Реалии.

Согласно документу, национальное военное формирование необходимо для "защиты Республики Башкортостан и всего её многонационального народа" в связи с "продолжающимся ухудшением политической и экономической ситуации в России, появлением множества частных военных компаний и возвращением в республику участников боевых действий, несущих угрозу жизни мирного населения". До окончания военных действий в Украине так называемая "Башкирская армия освобождения" будет подчиняться командованию ВСУ, говорится в сообщении.

Днем ранее заявление о создании независимого военного формирования опубликовал Комитет независимости Республики Саха. В нём, однако, не упоминается сотрудничество с Украиной.

Комитет башкирского национального движения за рубежом объединяет ряд сторонников независимости Башкортостана во главе с политэмигрантом Русланом Габбасовым.

Руслан Габбасов был вынужден покинуть Башкортостан и Россию из-за политического преследования. Российские власти обвиняют Габбасова по статьям об оправдании терроризма и об организации экстремистского сообщества "Башкорт". Верховный суд Башкортостана запретил деятельность организации "Башкорт" в 2020 году.