Самарский областной суд заочно приговорил башкирского активиста Руслана Габбасова к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в организации массовых беспорядков, участии в деятельности "нежелательной" организации и нарушении порядка деятельности "иностранного агента". Об этом сообщает пресс-служба суда.

Организацию массовых беспорядков Габбасову вменили из-за протестов в Баймаке. "Медиазона" писала, что в ходатайствах об аресте участников акции следствие указало на живущего в Литве активиста, который через свой ютуб-аккаунт и телеграм-канал якобы призывал к участию в массовых беспорядках.

Сам Габбасов рассказывал изданию, что никого не призывал к протестам. 14 января 2024 года он выходил на акцию перед посольством России в Вильнюсе из-за своего задержанного брата (его в августе 2024 года приговорили к 5,5 годам лишения свободы по делу о содействии террористической деятельности). Во время пикета, по словам активиста, он упомянул суд над Фаилем Алсыновым и сказал, что "не нужно молчать".

Обвинение в участии в деятельности "нежелательной" организации Габбасову предъявили из-за публикации в его телеграм-канале "Тот самый из Башкорт" материалов "Медузы" и движения "Лига свободных наций", которые признаны в России "нежелательными".

Кроме того, российский суд постановил взыскать с Габбасова более одного миллиона рублей в качестве компенсации за материальный ущерб по гражданским искам.