Баскетболиста Касаткина обменяли на француза Лорана Винатье

Баскетболист Даниил Касаткин, задержанный во Франции, вернулся в Россию в результате обмена на француза Лорана Винатье, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

Касаткин был задержан во Франции по запросу Соединенных Штатов, которые также добивались его экстрадиции. В США баскетболиста подозревают в кибермошенничестве. По версии следствия, он причастен к деятельности хакерской группировки, которая с помощью программ-вымогателей атаковала около 900 компаний.

Французский политолог Лоран Винатье был осужден в России на три года лишения свободы по статье о сборе сведений военного характера без регистрации "иноагентом". В августе 2025 года против него возбудили новое уголовное дело по более суровой статье – о шпионаже.

Лоран Винатье – политолог, который специализируется на России, Чечне, Кавказе и Центральной Азии. Политолог признал вину, и дело рассматривалось в особом порядке.

МИД Франции после вынесения приговора выступил с заявлением, в котором назвал наказание Винатье неоправданно суровым, и раскритиковал российское законодательство об "иноагентах". Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря о задержании своего согражданина, заявлял, что он ни в коем случае не работал на французские спецслужбы или иные французские организации.

В декабре 2025 года пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия сделала Франции "предложение" относительно Лорана Винатье.