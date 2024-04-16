Суд на три месяца продлил арест сопредседателю "Голоса"

Басманный суд Москвы на три месяца продлил арест сопредседателю движения "Голос" Григорию Мельконьянцу, обвиняемому в сотрудничестве с "нежелательной" организацией. В СИЗО он пробудет минимум до 17 июля.
Мельконьянц был задержан, а затем арестован, в августе прошлого года. "Нежелательная организация", в сотрудничестве с которой его обвиняют, – Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами ENEMO. В "Голосе" настаивают, что давно не имеют к ней никакого отношения, и считают арест Мельконьянца местью властей за его деятельность по выявлению фальсификаций на российских выборах.
По словам самого сопредседателя "Голоса", за 8 месяцев следствие не предоставило никаких доказательств его вины и продолжает безосновательно затягивать процесс.
- Движение в защиту прав избирателей "Голос", которое занимается независимым наблюдением за выборами в России, было создано в 2013 году участниками одноимённой ассоциации, основанной за тринадцать лет до этого, но ликвидированной после того, как российские власти признали её "иностранным агентом". 18 августа 2021 года Минюст признал иноагентом и движение "Голос". В прошлом году Роскомнадзор заблокировал его сайт из-за публикации "недостоверной общественно значимой информации о российской военной операции на Украине".
- Закон о нежелательных организациях, согласно которому им запрещается работать на территории России, действует в стране с 2015 года. Нежелательной может быть признана любая неправительственная организация, которая, по мнению генерального прокурора или его заместителя, представляет "угрозу безопасности государства и основам конституционного строя". Власти уже внесли в число таких организаций свыше 150 зарубежных НКО и НПО. За сотрудничество с ними гражданам грозит длительное тюремное заключение.
Форум