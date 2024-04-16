Суд на три месяца продлил арест сопредседателю "Голоса"

Басманный суд Москвы на три месяца продлил арест сопредседателю движения "Голос" Григорию Мельконьянцу, обвиняемому в сотрудничестве с "нежелательной" организацией. В СИЗО он пробудет минимум до 17 июля.

Мельконьянц был задержан, а затем арестован, в августе прошлого года. "Нежелательная организация", в сотрудничестве с которой его обвиняют, – Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами ENEMO. В "Голосе" настаивают, что давно не имеют к ней никакого отношения, и считают арест Мельконьянца местью властей за его деятельность по выявлению фальсификаций на российских выборах.

По словам самого сопредседателя "Голоса", за 8 месяцев следствие не предоставило никаких доказательств его вины и продолжает безосновательно затягивать процесс.