Басманный суд продлил до 5 сентября арест активистам движения "Весна"

Басманный суд Москвы продлил до 5 сентября арест трём обвиняемым по делу оппозиционного движения "Весна".

Речь идёт об Анне Архиповой, Валентине Хорошенине и Павле Синельникове. Они обвиняются по нескольким статьям уголовного кодекса - в том числе, о распространении фейков об армии по мотивам политической ненависти, создании или руководстве НКО, посягающей на права граждан, участии в экстремистском сообществе и распространении сведений о днях воинской славы, которые выражают явное неуважение к обществу.

В деле есть ещё несколько обвиняемых - часть из них находится в СИЗО, часть успела уехать из России. Ранее правозащитники отмечали, что движение "Весна" фактически разгромлено российскими властями.