Басманный суд продлил до 5 сентября арест активистам движения "Весна"

Басманный суд Москвы продлил до 5 сентября арест трём обвиняемым по делу оппозиционного движения "Весна".
Речь идёт об Анне Архиповой, Валентине Хорошенине и Павле Синельникове. Они обвиняются по нескольким статьям уголовного кодекса - в том числе, о распространении фейков об армии по мотивам политической ненависти, создании или руководстве НКО, посягающей на права граждан, участии в экстремистском сообществе и распространении сведений о днях воинской славы, которые выражают явное неуважение к обществу.
В деле есть ещё несколько обвиняемых - часть из них находится в СИЗО, часть успела уехать из России. Ранее правозащитники отмечали, что движение "Весна" фактически разгромлено российскими властями.
- Молодёжное демократическое движение "Весна" основано в 2013 году в Санкт-Петербурге. Его члены организовали десятки оппозиционных акций, включая масштабные митинги и шествия. С начала полномасштабного российского вторжения в Украину участники движения проводили антивоенные акции.
- В мае 2022 года в Петербурге и Великом Новгороде полицейские провели обыски у бывших и действующих сторонников движения "Весна" и фемактивисток, которые анонсировали антивоенную акцию во время шествия "Бессмертного полка" 9 мая. Тогда же был заблокирован сайт "Весны". Само движение было признано российскими властями экстремистским.
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