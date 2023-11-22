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Время Свободы

Бастрыкин хочет государственную идеологию. У Кремля "мнения нет"

Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин

Информационный дайджест "Время Свободы", 22 ноября

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Время Свободы - Темы дня 22.11.2023
by Радио Свобода

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Израиль и группировка ХАМАС, признанная террористической в США, ЕС и ряде других стран, достигли договоренности об освобождении части израильских заложников в обмен на временное прекращение огня;

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин вновь предложил прописать государственную идеологию в Конституции России;

Художественный руководитель Воронежского Камерного театра Михаил Бычков уволен за антивоенную позицию;

Европейский союз намерен включить в 12-й пакет санкций против России полный запрет на импорт российских алмазов.

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