Бастрыкин недоволен ростом числа оправдательных приговоров в регионах

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин раскритиковал работу управлений ведомства в регионах из-за роста числа оправдательных приговоров по уголовным делам. Об этом сообщается на сайте СК.

В рамках совещания Бастрыкин заслушал доклады руководителей управлений, "где показатели по числу оправданных по уголовным делам лиц особенно тревожны", — это Красноярский край, Хакасия, Татарстан, Калужская и Костромская области.

Глава Следственного комитета России связал рост оправдательных приговоров с недостаточным качеством работы следствия, особенно на этапе сбора доказательств. По данным Бастрыкина, большинство оправдательных приговоров выносятся по делам о преступлениях против личности и присяжными.

По итогам встречи Бастрыкин потребовал разбирать каждый случай оправдания подсудимых и применять меры строгого дисциплинарного воздействия к следователям, допустившим нарушения, которые привели к оправдательному приговору.

В 2021 году российские суды оправдали менее одного процента подсудимых.