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Бастрыкин поручил проверить твит депутата из Новосибирска

Хельга Пирогова (Архивное фото)

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления ведомства проверить твит депутата городского совета Новосибирска Хельги Пироговой о добровольцах, погибших на войне с Украиной. Она рассказала Сибирь.Реалии, что узнала о поручении главы СК из присланной друзьями ссылки и реакции журналистов.

В сообщении пресс-службы ведомства со ссылкой на несколько СМИ отмечается, что "депутаты из Новосибирской области обратились к председателю СК России с заявлением о привлечении к уголовной ответственности депутата Пироговой в связи с опубликованным ею комментарием в социальной сети о погибших российских военнослужащих". 22 июля Пирогову вызвали на заседание депутатской комиссии горсовета по этике.

Депутат прокомментировала в твиттере статью "Медиазоны" о погибших в Украине российских добровольцах, сейчас этот твит удален. Пирогова признаёт, что запись была "чересчур эмоциональной". По её словам, она была поражена тому, что родственники погибших добровольцев не скорбят, а "восхищаются, что им организовали хорошие похороны с богатым столом". "Мой твит со скрином был о том, что людей настолько загнали в нищету, что они не живому человеку радуются, а хорошему застолью, такой повод!" - пояснила свои слова депутат.

  • 16 марта Пирогова на заседании горсовета поддержала Украину и пришла на сессию в синей вышиванке и венке из подсолнухов. За это депутат совета от "Единой России" и по совместительству глава муниципального предприятия "Похоронный дом ИМИ" Сергей Бондаренко предложил лишить Пирогову депутатского мандата.
  • Хельга Пирогова баллотировалась в городской совет депутатов Новосибирска в 2020 году при поддержке оппозиционной коалиции "Новосибирск 2020" и проекта Алексея Навального "Умное голосование".

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