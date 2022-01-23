Бастрыкин поручил ужесточить законы, касающиеся бездомных животных 

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил своим подчинённым подготовить предложения по ужесточению законодательства в сфере контроля за бродячими животными.

Бастрыкин дал соответствующее поручение на фоне нескольких резонансных случаев нападений на людей бродячих собак. Глава СК отметил, что за прошлый год только в Забайкальском было зафиксировано не менее пяти таких случаев.

В субботу в селе Домна Забайкальского края было найдено тело семилетней девочки - предположительно, её загрызла стая собак. Местные жители организовали массовый сход у здания администрации, по итогам которого с ними встретился губернатор края Александр Осипов. Он заявил, что в федеральных и региональных законах есть "изъяны", которые не позволяют властям удалить бродячих животных с улиц.

Месяц назад общественный резонанс вызвала гибель в результате нападения собак 53-летней жительницы Якутска. Это произошло на территории городского ипподрома.

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Согласно действующему закону "Об ответственном обращении с животными", принятому в 2018 году, "стерилизованные животные без владельцев, имеющие неснимаемые или несмываемые метки, отлову не подлежат, за исключением агрессивных особей". В законе также предусмотрено содержание животных без владельцев в приюте "до конца жизни или возможность их возврата на прежние места обитания при отсутствии немотивированной агрессии".

Зоозащитники опасаются, что ужесточение законодательства нужно властям для того, чтобы снять с себя ответственность по уходу за бездомными животными и иметь возможность просто уничтожать их.