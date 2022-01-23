Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Бастрыкин поручил ужесточить законы, касающиеся бездомных животных 

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил своим подчинённым подготовить предложения по ужесточению законодательства в сфере контроля за бродячими животными.

Бастрыкин дал соответствующее поручение на фоне нескольких резонансных случаев нападений на людей бродячих собак. Глава СК отметил, что за прошлый год только в Забайкальском было зафиксировано не менее пяти таких случаев.

В субботу в селе Домна Забайкальского края было найдено тело семилетней девочки - предположительно, её загрызла стая собак. Местные жители организовали массовый сход у здания администрации, по итогам которого с ними встретился губернатор края Александр Осипов. Он заявил, что в федеральных и региональных законах есть "изъяны", которые не позволяют властям удалить бродячих животных с улиц.

Месяц назад общественный резонанс вызвала гибель в результате нападения собак 53-летней жительницы Якутска. Это произошло на территории городского ипподрома.

Согласно действующему закону "Об ответственном обращении с животными", принятому в 2018 году, "стерилизованные животные без владельцев, имеющие неснимаемые или несмываемые метки, отлову не подлежат, за исключением агрессивных особей". В законе также предусмотрено содержание животных без владельцев в приюте "до конца жизни или возможность их возврата на прежние места обитания при отсутствии немотивированной агрессии".

Зоозащитники опасаются, что ужесточение законодательства нужно властям для того, чтобы снять с себя ответственность по уходу за бездомными животными и иметь возможность просто уничтожать их.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG