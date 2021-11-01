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Бастрыкин предложил ввести геномную регистрацию для мигрантов

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин (Архивное фото)

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что все трудовые мигранты должны проходить геномную регистрацию. Об этом он сказал в интервью "Интерфаксу".

Бастрыкин сообщил, что в России выросло количество особо опасных преступлений, которые совершают приезжие. "В структуре преступности мигрантов наметились тенденции роста противоправных деяний, имеющих повышенную общественную опасность, в частности, экстремизма — на 33%, терроризма — на 26%, убийств — на 8%, изнасилований — на 5%", — заявил глава Следственного комитета.

Бастрыкин предложил "прописать все формы миграции, а также нормы, связанные с регистрацией иностранцев, с выдачей квот на занятие трудовой деятельностью", и определить порядок учета мигрантов, их дактилоскопирования и другие виды контроля.

Ранее стало известно, что власти Москвы планируют отказаться от труда мигрантов на городских стройках. По словам вице-мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, нужно делать строительство более технологичным и задействовать на нём меньше специалистов, которые при этом будут получать более высокие зарплаты. Представитель мэрии заявил, что на сегодняшний день из-за масштабного строительства по программе реновации Москве не хватает рабочих и инженеров. Недостаток трудовых ресурсов оценивается в почти 40%.

Геномная регистрация — это взятие образца ДНК у человека. Она регулируется законом "О государственной геномной регистрации в Российской Федерации", принятым в 2008 году. Сейчас обязательную геномную регистрацию должны проходить лица, осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Также образцы ДНК могут брать в ходе следственных действий и у неопознанных трупов.


Бастрыкин не в первый раз выступает с инициативой распространить обязательную геномную регистрацию на мигрантов. Эту инициативу он выдвигал еще в 2011 году, также связывая ее с ростом числа преступлений, в том числе экстремистской направленности, совершаемых приезжими.

Предложения о геномной регистрации выдвигали и другие органы власти - например, в 2016 году проект соответствующих поправок предлагал председатель комиссии Общественной палаты по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Владимир Слепак. В 2017 году эту идею поддержало и МВД.

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