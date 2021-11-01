Бастрыкин предложил ввести геномную регистрацию для мигрантов

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что все трудовые мигранты должны проходить геномную регистрацию. Об этом он сказал в интервью "Интерфаксу".

Бастрыкин сообщил, что в России выросло количество особо опасных преступлений, которые совершают приезжие. "В структуре преступности мигрантов наметились тенденции роста противоправных деяний, имеющих повышенную общественную опасность, в частности, экстремизма — на 33%, терроризма — на 26%, убийств — на 8%, изнасилований — на 5%", — заявил глава Следственного комитета.

Бастрыкин предложил "прописать все формы миграции, а также нормы, связанные с регистрацией иностранцев, с выдачей квот на занятие трудовой деятельностью", и определить порядок учета мигрантов, их дактилоскопирования и другие виды контроля.

Ранее стало известно, что власти Москвы планируют отказаться от труда мигрантов на городских стройках. По словам вице-мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, нужно делать строительство более технологичным и задействовать на нём меньше специалистов, которые при этом будут получать более высокие зарплаты. Представитель мэрии заявил, что на сегодняшний день из-за масштабного строительства по программе реновации Москве не хватает рабочих и инженеров. Недостаток трудовых ресурсов оценивается в почти 40%.

Геномная регистрация — это взятие образца ДНК у человека. Она регулируется законом "О государственной геномной регистрации в Российской Федерации", принятым в 2008 году. Сейчас обязательную геномную регистрацию должны проходить лица, осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Также образцы ДНК могут брать в ходе следственных действий и у неопознанных трупов.



Бастрыкин не в первый раз выступает с инициативой распространить обязательную геномную регистрацию на мигрантов. Эту инициативу он выдвигал еще в 2011 году, также связывая ее с ростом числа преступлений, в том числе экстремистской направленности, совершаемых приезжими.



Предложения о геномной регистрации выдвигали и другие органы власти - например, в 2016 году проект соответствующих поправок предлагал председатель комиссии Общественной палаты по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Владимир Слепак. В 2017 году эту идею поддержало и МВД.