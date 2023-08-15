"Батяня-комбат клянет Путина". Блогеры о пленении майора Томова

Украинский спецназ форсировал Днепр в районе села Казачьи Лагери и захватил майора Юрия Томова, командовавшего приграничной группой российских военных на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Российские "военкоры" и пропагандисты поначалу заявляли, что украинский десант был уничтожен.

Рыбарь

На подступах к населенному пункту противник был отброшен и вытеснен на противоположную сторону.

Другие "патриоты" с ними спорили.

Тринадцатый (Егор Гузенко)

С утра мне разрывали телефон ребята, из подразделения майора Томова, касаемо н/п Казачьи Лагеря, информация была противоречивая, да, противник Н/П не контролирует, факт, но определенно присутствует на нашем берегу. Об этом говорит ещё и то, что группа майора Томова, включая его самого, на связь так и не вышла. Два офицера и шестнадцать человек тупо исчезли, и дай Бог, чтобы они были живы, даже если и в плену. Поводов для радости на самом деле мало, оптимистам эту войну не воевать, а за Державу, как говорится обидно. И ещё, контакты на нашем берегу, так и не прекращаются, есть раненые среди наших...

После того, как украинские блогеры опубликовали видео, на котором Томов якобы раскрывает расположение российских войск, скрывать то, что он находится в плену, стало невозможно.

Роман Шрайк

Майор Томов нашелся!

Все в порядке, в плену сейчас макароны, правда, приходится делиться информацией.

"Пленный комбат, ё-моё"

Некоторые провоенные блогеры критикуют пропагандистов за утаивание информации.

GREY ZONE

Некоторым каналам даже пришлось выложить его старое видео, где он хвастается пленённым противником. По-видимому, пропагандисты считают, что как только командир группы выходит на связь после пропажи, он присылает им видео, что всё хорошо, а не уведомляет командование, которое тем временем пытается найти пропавшего майора Томова и ещё 17 человек из его группы.

Тем временем не имея объективной и полной информации о произошедшем на берегу, и не смотря на находящихся на плацдарме раненных и пленных наших бойцов, по данной местности наносится огневое поражение из тяжёлой артиллерии и «Солнцепёков».

В настоящее время, западная часть Казачьих Лагерей контролируется противником. Майор Томов в плену. Судьба остальных 17 человек из его группы – неизвестна. Фигурируют фото и видео наших пленных, но неизвестно, принадлежат ли они его группе или другим подразделениям, так как пленных при таком количестве погибших и пропавших без вести (называть число не буду…) с нашей стороны явно больше.

Опубликованный ранее видеоролик, в котором Томов берет в плен украинских солдат, оказался обманкой, записанной специально для россиян.

Картину событий восстановил оппозиционный военный аналитик Ян Матвеев в телеграм-канале "Карты и стрелочки":

Ночью 8 августа ВСУ провели высадку на левом оккупированном берегу Днепра в районе села Казачьи Лагери. Там диверсанты вступили в бой с отрядом во главе с майором Томовым из батальона 1822 — всего 17 человек. Часть военнослужащих и сам Томов были взяты в плен. На одном из видео, похоже, БТР именно этой группы. Ночные кадры — бой ВСУ из лодок на Днепре. Возможно еще до столкновения с отрядом Томова.

Затем украинцы вынудили или убедили Томова записать видео, на котором он якобы с пленными солдатами ВСУ. Как сообщают российские военкоры-пропагандисты, предпринимались попытки обманом вызвать дополнительные силы в район Казачьих Лагерей как подкрепление. Но судя по всему — неудачно. Появлялись и фото с пленными российскими солдатами, затем был ролик с ними. Ну и напоследок сегодня опубликовали видео, где Томов отвечает на вопросы украинцев. Подмечают, что на обоих видео Томов в одинаковой одежде и даже мусор на футболке в одном месте. Похоже снимали в один день.

Тем временем по берегу в районе Казачьих Лагерей уже наносит удары российская артиллерия — на видео. Часть аналитиков считает, что легкая украинская пехота (без техники) все еще находится там. Честно говоря, сомневаюсь, скорее ВСУ пытается в этом всех убедить. Чтобы российские военные посильнее беспокоились.

В целом, история выглядит как успешный и вполне реальный рейд, коих в ходе длительного военного конфликта должно быть порядочно с обеих сторон. Правда о российских я не слышал — если пленение Суровикина не считать. Оставляю небольшой шанс на виртуозную дезинформацию со стороны российских или украинских военных (Томов не в плену), но честно говоря, деталей уже так много, что подобные идеи кажутся конспирологическими.

Только что появилось большое видео допроса Томова в плену. Там не много информации по существу, да и не факт, что он говорит искренне, — он же пленный.

Видео допроса майора Томова опубликовал телеграм-канал "Николаевский Ванек", и оно быстро разошлось по Сети.

Юрий Бутусов

Командир батальона вч 1822, который взаимодействует с 247-м десантно-штурмовым полком ВС РФ майор Юрий Томов сдался в плен украинским воинам вместе с десятком других российских военнослужащих, и призывает российских военных прекратить бессмысленную войну и навести порядок в России по примеру Евгения Пригожина. Томов пьёт кофе с заправки ОККО, выглядит хорошо, никаких ранений, побоев, чистая, аккуратная форма. Томов рассказал все про позиции и оборону российских войск. Показательно, что военнослужащие 247-го полка, в том числе известный российский блогер Егор Гузенко, испугались идти на помощь группе Томова. Очевидно, майор с товарищами подняли руки, потому что понимали, что их бросили и никто им на помощь не придёт.

Содержание "интервью" стало поводом для множества саркастических комментариев в украинских и оппозиционных российских блогах.

Александр Невзоров

Если бы ножик чикатило мог разговаривать, то у него был бы голос и интонации майора томова. И рассуждал бы ножик, примерно так же, как этот майор.



Да, это он, тот самый русский «батяня-комбат» томов юрий 1979 г.р (182 полк).

Да, он мерно и подробно сдает всех и всё, клянет путина, войну и «не понимает», «что на него нашло», что заставило стать военным преступником, оккупантом и серийным убийцей.



Томов ловко намекает на некий «гипноз», затмивший его разум и заставивший стать «боевым дебилом кремля».

Себя самого майор воспринимает лишь, как «молекулу путина», лишенную воли, рассудка и права выбора, как часть того жуткого целого, которое сегодня именуется-«россия».



Краткое содержание:

▪️За полтора месяца боёв его батальон понёс 30% потерь.

▪️Подготовка российских военных крайне неудовлетворительна, ею никто не занимается, занятия не проводятся.

▪️Моральное состояние бойцов РФ — подавлено. Все его бойцы массово отказываются выполнять поставленные задачи.

▪️Вести боевые действия с таким личным составом невозможно.

▪️Отношение местного населения негативное, захватчикам для безопасности приходится жить в лесных массивах.

Игаль Левин

Недавно попавший в плен майор ВС РФ Томов, ставший известным благодаря легкой панике на некоторых российских каналах в связи с его исчезновением, рассказывает про свой опыт в Украине. Опыт для него неутешительный – в его батальоне масса отказников, а потери личного состава достигли четверти, воевать уже никто желанием не горит. Примечательно, что раньше он служил на базе хранения ядерного оружия, то есть, ради войны против Украины оккупанты по-максимуму оголяют охрану подобных мест.

Быть Или

Первые 8 минут там, в основном, стандартные фразы, которые произносят российские военнопленные, кратко:

Мобилизован в конце сентября 2022. Ранее служил на базе хранения ядерного оружия. Потери в батальоне – 25% (за несколько недель). Подготовка крайне неудовлетворительная. Личный состав подавлен, отказывается выполнять задачи. Л/с не поддерживает участие в "СВО", цели непонятны и неоднозначны. Политика Путина воспринимается критически, вызывает большое недовольство среди л/с. До приезда в Украину думал, что здесь нацисты, когда пообщался с людьми, понял, что это не так. Война, развязанная Путиным, далека от целей, которые до них доводились. Это оккупационная и жестокая война.

И вот с восьмой минуты там начинается очень интересный диалог. Показательно, что в любой подобной ситуации они всё будут спихивать на Путина.

- Зная, что это жестокая и оккупационная война, ты всё равно продолжил руководить и выполнять преступные приказы. Осознавая это всё, ты врал своему личному составу, посылал их на задачи, где они умирали или попадали в плен. Как тебе с этой мыслью жилось и живётся?

- Психологически это очень тяжело. Сожалею, что мне каждый день приходилось лицемерить и фальшивить.

- Не смутило, что умирает мирное население Украины (молчу про военных)? Как вы наводите артиллерию на населённые пункты, где люди ведут своё хозяйство, пытаются выживать во время войны? Зачем вы убиваете людей?

- Это сложный вопрос... (молчит). Я не знаю, что могло со мной произойти из-за политики Путина. Не понимаю, как так произошло, что мировоззрение людей перевернулось (и другие подобные "правильные слова").

Обращаюсь к офицерам, необходимо остановить эту бессмысленную кровавую войну. Эта война будет проиграна и она не принесёт ничего хорошего в наши дома. Необходимо вернуться в свои воинские части на территории РФ и заняться наведением порядка у себя в стране, как это делал Пригожин. (Эммм... Пригожин у себя в стране наводил порядок?)

Александр Фридман

Трудно сказать, в какой степени майор Томов говорит то, что думает (он все-таки в плену и хочет выжить), но его признания безусловно являются триумфом украинской военной пропаганды и позором для вооруженных сил России и политического руководства РФ, которое распространяет фантазии о "героизме русских воинов". Теперь россиянам остается лишь назвать Томова "предателем" и привлечь его за "дискредитацию российской армии"

Некоторые провоенные блогеры действительно считают, что Томова необходимо покарать.

Другие над ними иронизируют.

Moscow calling

Слова не мальчика, но мужа и воина.

Сказанные в момент подготовки к броску под "Леопард" со связкой гранат, я полагаю.

Юрий Бутусов

Российский военнослужащий Егор Гузенко во время сдачи в плен отряда российского майора Томова находился рядом, однако ни сам Гузенко ни его товарищи из 247-го десантно-штурмового полка ВС РФ на помощь Томову не пришли, попросту струсили. И вместо того, чтобы признать свою трусость и то, что они бросили Томова, Гузенко попрекает майора подрывом гранаты. Так надо было не сидеть в штабе, а идти на помощь Томову, и показать пример, если надо, подорвать в бою самого себя гранатой. Но кто же тогда будет вести телеграм-канал?

Вместе с тем некоторые российские "патриоты" майора оправдывают.

Сергей Марков

ВСУ взяли в плен несколько военных России на левом берегу Днепра и вывезли их на правый берег. В том числе майора. Под камеру заставили его что то показывать по карте и теперь раскручивают это видео. Абсолютно очевидно, что майору угрожали чудовищными пытками и мучительно смертью.

Хорошо известно, что киевский режим очень часто нарушает международные конвенции и очень жестоко обращается с пленными российскими военными.

Это потому что киевский режим реально фашистский.

И это потому, что киевский режим реально террористический.

Договориться с ними не возможно в принципе. Поэтому этот режим должен быть уничтожен военной силой.

И чем быстрее и жестче, тем лучше.

Вот такой вывод мы должны сделать из видео с пленным российским майором и картой.

Александр Коц

Это видео, которое я даже пересказывать не буду, рассчитано на внутреннюю аудиторию Украины. Нравится им для своих граждан создавать параллельную реальность, их дело. Я в этом участвовать не собираюсь.



Показывать это видео, чтобы что? Чтобы его сослуживцы убедились, что комбата заставили врать на камеру? Да кто бы сомневался. Как они заставляют говорить то, что хотят услышать на Украине, мне известно. Судить Томина за это лично я не возьмусь. Даже представить себя на его месте не хочется.



Есть в этом украинском государстве такой жанр. Ублюдок, называющий себя журналистом, «беседует» с нашими пленными, выставляя их полными кретинами, оскорбляет, унижает, пользуясь их заведомо уязвимым положением. Демонстрирует свое превосходство, самоутверждаясь за счет находящихся в зависимости людей.



А потом берет телефон и звонит маме, жене, брату пленного. И измывается уже над ними на глазах у сына, мужа, наслаждаясь своим положением. Чувствует себя в этот момент богом: хочу – дам поговорить с пленным, хочу – не дам. Недостаточно уважительно мне отвечаешь? Ну значит и с сыном даже словом не перебросишься. Не скажешь, что Путин – тиран? А я хотел вам видеосвязь дать. Десятки таких записей, если не сотни.



И сам ведь не понимает, что это какой-то сеанс саморазоблачения. Вот интервью с Томиным из той же серии. Блевотный жанр самоутверждения и самоуспокоения.



А майору – поскорее вернуться домой и попытаться пережить это все.

В то же время даже российские "военкоры" перестали отрицать, что благодаря операции украинского спецназа и данным, полученным от Томова, украинским войскам удалось создать плацдарм на левом берегу, который, несмотря на российские обстрелы, постепенно расширяется.

Рыбарь

Западнее Казачьих Лагерей ВСУ продолжают удерживать плацдарм. Лодками и катерами проводится ротация, вывоз раненых и убитых. На днях на левый берег были переброшены подкрепления из 126 бригады теробороны ВСУ. В Сети стали расходиться ролики с взятыми в плен бойцами из состава 1822 батальона ВС РФ: российских военнослужащих используют для максимальной дискредитации ВС РФ на данном участке и сеяния паники.

Владимир Романов

Вся лживая шумиха по поводу «отбили» связана с тем, что Москва дрючит командование участка за пристувие противника.

«Отбитие в Телеграме» служит только для того, что бы прикрыться от контроля Москвы.

Так же было с Дачами и Антоновским мостом, где противник в результате точно такого же информационного прикрытия закрепился и расширяет плацдарм.

Кстати, прошедшей ночью в районе Антоновского моста снова был прорыв противника.

/боюсь, есть риски того, что в скором времени мы будем слышать в эфире аргументы типо «левый берег Днепра не удобен для обороны». Хотя при отходе из Херсона он заявлялся как более выгодный для обороны...

Провластные блогеры с горечью отмечают и другие успехи украинского контрнаступления.

Сергей Марков

ВСУ рвутся вперёд. Медленно, с тяжелейшими потерями, но идут вперёд в трёх направлениях.

1. Урожайное. ВСУ уже точно на севере и западе и видимо на юге села. Старомайорское уже давно. Это юг ДНР и это потенциально угроза Мариуполю.

2. Работино, ВСУ уже вошли в село. Это Запорожье и угроза Мелитополю и Бердянску.

3. Левый берег Днепра. ВСУ уже создали два плацдарма. В районе Антоновского моста и в районе Казачьи Лагеря. Идёт постоянное снабжение их группировки и ротация личного состава. Сейчас они планируют третий плацдарм. Далее эти маленькие плацдармы могут слиться в один большой. После этого есть угроза прорыва к Крыму.

4. Пока правда нигде ВСУ не подошли даже к основному рубежу обороны армии России. Но тактические успехи у ВСУ есть.

Алексей Живов

Последние дни стали тяжелым испытанием для всех фронтов. Вот терпеть «контрнаступ» действительно пошел в полную силу.

Враг давит на Запорожье от Каменского до Старомайорксого, на Донбассе у Бахмута и Соледара. Пытается атаковать южные области России (безуспешно).

Пытается создать плацдармы на Херсонском направлении. Сейчас в районе Казачьих, а потом может и в других местах. Напряжённо везде.

Киев активно использует террористические методы, обстреливает мосты и склады в тылу, устраивает взрывы и диверсии. На передовой в нашу сторону летят вообще все виды боеприпасов, кассеты, шрапнель, химия. Некоторые виды иностранного бк сходу не опознать.

Полагаю, что у ВСУ есть стратегический резерв, две группы по одной-две бригады, которые находятся на удалении от фронта и ждут, где порвется фронт.

Сил у них осталось не так много, отсюда такое ожесточение, нечувствительность к потерям. Доходит до того, что хаймарсы тратят на окоп или два-три грузовика.

На помощь нашим войскам должна приходить авиация, высокоточные РСЗО крупных калибров и дальнобойные средства поражения.

Сейчас самый ответственный момент этой части войны. Выдержать такое колоссальное давление тяжело, но надо. Полки тают, но парни стоят. Им нужна поддержка, подкрепление, ротация, помощь.

Более тяжелой и кровопролитной войны мир не видел со времен окончания ВОВ.

В проукраинских блогах воцарилось приподнятое настроение.

Андрей Никулин

Стоп, а как же сто рассказов про то, что "наступление провалилось" и российская армия уже перехватила инициативу?

Альфред Кох

На картах я вижу просто праздник какой-то: большой, полноценный плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра в районе чуть южнее Казачьих лагерей. Я почти неделю был полон скепсиса по поводу всех этих упражнений с десантами на левый берег. И вот тебе пожалуйста! Это ж любо-дорого посмотреть!

Теперь россиянам, хочешь-не хочешь, надо туда перебрасывать резервы. И, судя по по всему, они туда уже перебрасываются. Лишая, тем самым, резервов других направления. Например – Бердянское.

А на Бердянском направлении другое важное событие: ВСУ практически полностью освободили Урожайное. Это тоже важный рубеж и это тоже нельзя не отметить.

Курочка клюет по зернышку. Так и Украина медленно и тяжело, но добывает свою победу. А как может быть иначе? Ведь дело наше – правое. Значит враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!