Байба Браже: "Потенциал для мира есть всегда, но Россия не движется к миру"

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила в эксклюзивном интервью корреспонденту Радио Свобода, что "Россия способна продолжать войну против Украины ещё некоторое время", поскольку она "каннибализирует всю гражданскую экономику и расставляет приоритеты вокруг поля боя". Эти слова были сказаны после публикации ряда сообщений о том, что российская экономика демонстрирует явные признаки замедления, а производственная активность сокращается. "Экономика терпит убытки, очень явственно", – отметила Браже. При этом она с пессимизмом смотрит на возможное согласие России на прекращение огня в Украине.

Интервью с министром иностранных дел Латвии было записано во время её визита в Прагу на минувшей неделе – всего через несколько часов после того, как Россия в очередной раз атаковала Украину с использованием сотен беспилотников и более десятка ракет.

– Мы испытываем сильное чувство солидарности с храбрыми украинцами. Киев, Украина сильны, и они способны выстоять, – говорит Байба Браже. – Им нужно больше возможностей для самообороны, больше беспилотников-перехватчиков, им нужна многоуровневая противовоздушная оборона, им нужно всё, что только имеется в наличии. Но в то же время Украине нужны наступательные возможности, чтобы уничтожать заводы, где Россия производит беспилотники. И это то, что мы должны быть в состоянии Украине предоставить. Это соответствует правилу самообороны Устава ООН, статье 51, которая предусматривает право каждого государства-члена ООН индивидуально или коллективно защищать себя в случае внешней агрессии. Именно это и происходит. С другой стороны, то, что мы видим, – так это что Кремль-мясник не стремится к миру. Этот [обстрел] происходит в День независимости США, одновременно [Россия] посылает слова приветствия всем американцам, всем друзьям Америки.

– Видя это, беспокоят ли вас новости из Вашингтона о том, что США возможно откажут Киеву в поставках оружия?

– Мы пока этого не знаем. Мне известно, что украинский посол и другие люди работают в Вашингтоне, чтобы прояснить ситуацию и определить, где оружие находится. Президент Трамп вчера заявил, что США продолжают поставлять оружие Украине. Есть проблемы, есть вооружения, в которых нуждаются и сами Соединенные Штаты. Но, повторюсь, Украина стремится удержать Россию от дальнейшей агрессии, и ей нужно всё что только можно для самообороны.

– Вы сказали, что Путин не хочет мира, видите ли вы хотя бы потенциал для мира в этом году?

– Потенциал для мира есть всегда, но внутри России ситуация такова, что серьёзного движения к миру нет. А поскольку нет движения к миру ни со стороны лидеров России, ни со стороны элементов системы, необходимо дальнейшее давление и подталкивание к миру. А для этого необходимо обеспечить, чтобы Украина была сильной и способной защитить себя. Нужно быть уверенными, что и мы, НАТО как союзники, сильны, что у нас есть достаточный потенциал сдерживания. Именно поэтому недавний саммит НАТО даёт очень хороший толчок для развития. Совершенно очевидно, что нам нужна оборонная промышленность, которая производит то, что нужно нашим вооруженным силам. А они должны работать вместе с украинцами, чтобы усвоить уроки на поле боя с Россией, ведь это поле боя меняется каждый день. Мы также должны быть уверены, что ослабляем способность России вести войну. Поэтому санкции. 18-й пакет санкций ЕС уже готов. Он должен быть принят с учетом ограничения цены на нефть. Следующий пакет санкций США тоже готов, законопроект Грэма-Блюменталя, поэтому он должен быть принят. Только таким путем. Ослабление России – самый дешёвый путь к миру.

– Вы говорите о пакетах санкций как США, так и ЕС, но предельная цена на нефть, кажется, остаётся на уровне 60 долларов за баррель и не опускается до 45.

– На самом деле этот уровень регулярно снижается до 50, а потом снова немного поднимается. Но это уменьшило бы способность России получать доходы в бюджет для финансирования войны. Это видно из анализа различных расходов и других показателей российской экономики. Так что санкции работают, работают совершенно чётко. Россия пытается избежать ограничения цены на нефть при помощи теневого флота, но это всё сложнее реализовать, потому что под санкции попадает всё больше танкеров. Совершенно очевидно, что мы также нацелены на те компании, которые помогают России. И это ещё один момент: все страны, будь то в ЕС или за его пределами, должны убедиться, что санкции выполняются.

– Вас как министра иностранных дел Латвии беспокоит, что российская агрессия может начаться в отношении вашей страны? Готовы ли вы к ней? Вы говорили о сдерживании, но, чтобы оно заработало в полную силу, необходимо ещё несколько лет.

На данный момент у нас нет прямых военных угроз ни одному из государств-членов НАТО

– Латвия – член НАТО, поэтому совершенно ясно, что у нас есть свои планы национальной обороны, есть планы обороны НАТО, у нас есть возможности. У нас также есть полномочия, которые мы предоставили верховному главнокомандованию НАТО, чтобы убедиться, что инвестиции сделаны в ситуационную осведомленность, чтобы убедиться, что мы знаем и понимаем, что Россия делает у наших границ или дальше на юге – в Украине, чтобы убедиться, что ничего не может произойти быстро и внезапно. Так что на данный момент у нас нет прямых военных угроз ни одному из государств-членов НАТО, ни на севере – Финляндии, Норвегии, странам Балтии, Польше, ни с юга. В то же время очевидно, что Россия представляет угрозу для безопасности союзников НАТО, и это заложено в стратегической концепции Североатлантического союза. Именно поэтому мы отдали приоритет расходам на оборону и безопасность, а также потенциалу, чтобы убедиться, что силы сдерживания, которыми мы обладаем уже более 70 лет со дня основания НАТО, остаются такими же сильными и жизнеспособными, как и прежде. На национальном уровне мы, конечно, делаем то, что нужно делать внутри страны, чтобы быть сильными, потому что слабость – это то, что заметит Россия. Мы уверены, что наши органы внутренней безопасности и наше общество работают хорошо.

– Недавно господин Медведев написал, что не только НАТО теперь враг России, но и Европейский союз.

– Я бы посоветовал не читать слишком много некоторых комментаторов. У каждой страны есть свой клон.

– Когда речь идет об Украине и о сближении с Европейским союзом, мы знаем, что есть вето Венгрии. Оно действует уже полгода. Есть ли способ обойти это вето и позволить Украине углубить интеграцию в ЕС?

– Да, такой способ есть, но я не буду сейчас его комментировать, потому что всегда лучше сначала добиться единогласия, чтобы затем начать переговоры.

– Значит, есть способ обойти вето?

– Да.

– Легальный способ?

– Конечно, законный способ.

– Не предполагает ли этот способ процедуру согласно статье 7 против Венгрии?

– Я не могу комментировать домыслы. Вы спросили меня, есть ли законный путь – он есть. Но, опять же, все предпочитают, чтобы было единодушие, чтобы была ясность, что страны, которые готовы начать переговоры, никем не блокируются. Речь идет не только об Украине, но и о Северной Македонии. То есть тут есть и другие вопросы.

– То есть вы надеетесь, что во второй половине года Украина начнет переговоры о вступлении в ЕС?

– Мы сделаем всё возможное для этого.

– Если говорить еще об одной стране региона – Беларуси, то мы наблюдаем небольшие изменения в политике этой страны. Освобождены нескольких политзаключенных. Пришло ли время для пересмотра Европейским союзом отношений с Беларусью, для проведения различия между Беларусью и Россией?

В Минске хотели бы, чтобы мы поверили, что Беларусь меняется, но должны быть реальные доказательства

– Мы приветствуем усилия и достижения США по освобождению заключенных, среди которых были и двое граждан Латвии. То, как они описывают условия содержания и то, что с ними происходило, просто ужасает. Поэтому мы ожидаем, что белорусский режим освободит ещё более тысячи заключенных, которые продолжают находиться в заточении. И это не только политзаключенные, есть и другие заложники, на других условиях. Поэтому мы пока не видим больших изменений в политике режима, если вы спрашиваете об этом. Совершенно очевидно, что Беларусь помогает России вести войну в Украине. Через эту страну проходят российские войска. Россия полностью включила Беларусь в подготовку к стратегическим учениям "Запад". Не только эти учения, но есть и другие свидетельства и доказательства того, что в Беларуси ничего не изменилось. В то же время, в Минске хотели бы, чтобы мы поверили, что Беларусь меняется, но должны быть реальные доказательства, чтобы действительно это подтвердить.

– То есть пока санкции сохраняться?

– Очевидно, что да.