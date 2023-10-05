Байден готовит "большую речь" о поддержке Украины

Президент США Джо Байден намерен выступить с "большой речью", чтобы убедить законодателей американский народ и дальше поддерживать Украину в ее борьбе с российским вторжением.

Он заявил об этом на фоне споров в Конгрессе, которые поставили финансирование Киева под угрозу, - сообщает "Голос Америки". "Я намерен показать, что успех Украины всецело отвечает интересам Соединённых Штатов Америки", – сказал Байден, отвечая на вопросы журналистов.

Словам президента предшествовало смещение республиканца Кевина Маккарти с поста спикера Палаты представителей. Это произошло через несколько дней после того, как Конгресс одобрил временный бюджет на 45 дней, в котором не выделены средства на помощь Украине. Правые республиканцы обвинили Маккарти в том, что он готовит соглашение с Байденом о выделении такой помощи, с чем они не согласны.

Пентагон предупредил, что, если Конгресс не примет меры, то финансирование закончится в ближайшие месяцы. У военного ведомства осталось 5,4 миллиарда долларов по программе изъятия вооружений из запасов с санкции президента и 1,6 миллиарда долларов из 25,9 миллиарда, выделенных Конгрессом для пополнения запасов взамен вооружений, отправленных Украине.

"Меня это беспокоит, но я знаю, что большинство членов Палаты представителей и Сената от обеих партий заявляли, что они поддерживают финансирование Украины", – сказал Байден.

Новое соглашение о продолжении финансирования правительства должно быть достигнуто к середине ноября, однако Байден дал понять, что он ищет альтернативные пути, чтобы обеспечить помощь Украине раньше этого срока.

Президент США также ответил на вопрос о том, обещал ли он поставить Украине ракеты ATACMS, как об этом сообщали СМИ. По словам Байдена, в ходе недавней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским они "проработали" всё то, о чём просила украинская сторона.

Администрация Байдена запрашивала 24 миллиарда долларов на помощь Украине. Большинство республиканцев не выступали однозначно против этого, но увязывали помощь с продвижением своих бюджетных приоритетов, в свою очередь, не всегда приемлемых для демократов.