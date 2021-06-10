Байден и Джонсон подписали "новую Атлантическую хартию"

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече в британском Корнуолле подписали документ об укреплении сотрудничества двух стран, который они назвали "новой Атлантической хартией".

Это отсылка к Атлантической хартии, подписанной 80 лет назад, во время Второй мировой войны, британским премьером Уинстоном Черчиллем и президентом США Франклином Рузвельтом. Этот документ, к которому впоследствии присоединились другие страны - противники гитлеровской Германии, включая СССР, был призван определить главные принципы международной политики после победы в войне.

В "новой Атлантической хартии" подчёркивается приверженность США и Британии идеям демократии, открытого общества, прав человека. В документе говорится также о необходимости укрепления международного порядка, основанного на правилах, и о соблюдении принципов суверенитета и территориальной целостности государств. США и Великобритания выступили за мирное разрешение конфликтов и при этом подчеркнули, что будут поддерживать своих союзников по НАТО, и что, пока ядерное оружие существует, НАТО останется союзом, располагающим ядерным арсеналом. В документе также говорится о необходимости борьбы с изменениями климата.

Байден и Джонсон провели первую личную встречу после вступления президента США в должность. Британский премьер - в прошлом одобрительно отзывавшийся о прежнем президенте США и сопернике Байдена Дональде Трампе - назвал встречу с Байденом "глотком свежего воздуха". По словам президента США, среди тем, которые они обсуждали с британским премьером, была борьба с пандемией, восстановление глобальной экономики, климат.

Байден прибыл в Великобританию накануне. Это его первая зарубежная поездка после вступления в должность. Выступая перед американскими военными летчиками, несущими службу на авиабазе Королевских военно-воздушных сил Великобритании в Милденхолле, глава Белого дома прокомментировал и предстоящую встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

"Мы не стремимся к конфликту с Россией, – сказал президент. – Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений ... Но я ясно дал понять, что, если российское правительство будет заниматься вредоносной деятельностью, ответ Соединенных Штатов будет жестким и целенаправленным".

11 июня в Британии начнётся саммит "Большой семёрки". Затем Байден примет участие в саммитах НАТО и ЕС, а 16 июня встретится с Путиным в Женеве.