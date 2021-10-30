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Байден и Макрон обсудили ситуацию вокруг правил торговли вооружениями

Джо Байден и Эммануэль Макрон во время двусторонних переговоров в кулуарах Римского форума "Большой двадцатки" (G-20), 29 октября 2021 года

По итогам встречи президента США Джо Байдена и президента Франции Эмманюэля Макрона было объявлено о возможной корректировке Правил международной торговли оружием (ITAR).

Президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Риме 29 октября договорились рассмотреть вопрос об изменении правил экспорта вооружения.

В последнее время между США и Францией возникли трения по поводу заключённого недавно соглашения между США, Австралией и Великобританией. Эти три государства вступили в сделку, которая срывает ранее заключённый контракт между Францией и Австралией. Речь идёт о строительстве и поставках французских подводных лодок австралийским вооружённых силам. Этот важный для Франции заказ оказался сорванным.

"Президенты намерены начать американо-французский стратегический диалог в сфере оборонной торговли", – говорится в совместном заявлении Байдена и Макрона по итогам переговоров в Риме. Правительства двух стран обязались предпринять шаги в отношении правил экспорта оборонных товаров.

"Голос Америки отмечает, что Франция недовольна американским пакетом законов, известных как Правила международной торговли оружием (ITAR). Они позволяют Вашингтону блокировать реэкспорт американских компонентов в оружии иностранного производства.

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