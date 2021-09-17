В ЕС критикуют решение Джо Байдена создать союз с Австралией и Британией

Европейские союзники США недовольны решением президента Джо Байдена создать стратегический индо-тихоокеанский альянс с Австралией и Великобританией. Такой союз, по замыслу Вашингтона, должен противостоять растущему влиянию Китая. Как отмечает телеканал Euronews, сожаление по поводу этого американского шага выразил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель. Вместе с тем, одновременно, Боррель высказал надежду на улучшение трансатлантических отношений.



Представитель Европейского совета по иностранным делам Фредерик Грар прокомментировал решение Вашингтона в более резких выражениях: "Евросоюзу заявили, что ему нечего делать в Индо-Тихоокеанским регионе".



В 2018 году Франция первым из государств Европейского союза приняла свою Индо-Тихоокеанскую стратегию. Изменение расстановки сил в регионе становится для Франции "тяжелым ударом", подчёркивает Euronews, так как Париж, в частности, теряет многомиллиардную сделку по продаже подводных лодок Австралии.