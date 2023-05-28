Байден и республиканцы достигли соглашения, чтобы избежать дефолта

Белый дом и представители республиканцев в Конгрессе достигли принципиального соглашения о повышении потолка государственного долга и бюджетных вопросах. Об этом сообщили вечером в субботу как спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти, так и президент Джо Байден.

Конгресс должен успеть законодательно оформить достигнутые соглашения на следующей неделе. Если бы договорённости не были достигнуты, США грозил бы дефолт, что, по оценкам специалистов, могло бы сказаться на всей мировой экономике. Глава Федеральной резервной системы ранее предупреждала, что деньги в федеральном казначействе могут закончиться к 5 июня.

По словам Байдена, речь идёт о компромиссе, при котором "не все получают то, что хотят". При этом президент признал, что договорённости "предотвратят катастрофический дефолт". Маккарти назвал достигнутое соглашение "большой победой".

Республиканцы, которые контролируют Палату представителей, в обмен на одобрение повышения потолка госдолга настаивали на резком сокращении бюджетных расходов. Как утверждают СМИ со ссылкой на источники, участники переговоров договорились заморозить бюджетные расходы, не связанные с обороной, в будущем году на уровне нынешнего, а в 2025 увеличить их только на 1%. Республиканцы ранее требовали сокращения бюджетных расходов, а также пересмотра ряда социальных программ. По сообщению Politico, этого не произойдёт.

Предполагается, что часть правых республиканцев проголосует против законопроекта, однако его, в свою очередь, поддержат умеренные демократы. Таким образом будет обеспечено двухпартийное большинство для его принятия в Палате представителей. Ожидается, что голосование может пройти в среду 31 мая.