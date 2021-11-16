Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Байден и Си Цзиньпин провели длительный онлайн разговор

Джо Байден и Си Цзиньпин во время онлайн саммита

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели длительный телефонный разговор. Радио Свободная Азия рассказало о более чем трёхчасовом диалоге, озаглавив публикацию: "Видео-саммит Байдена и Си прошёл в сердечной атмосфере при больших разногласиях". Обсуждались ситуация в Тибете, Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Обсуждались и вопросы, связанные с "торговой войной" между двумя крупнейшими мировыми державами. Не остались без внимания и посягательства Пекина на территорию демократического Тайваня. Речь шла и о нарушениях прав человека коммунистическими властями Китая.

Продолжительный и подробный диалог двух лидеров состоялся впервые со времени прихода Джо Байдена в Белый дом в январе 2021 года.

Джо Байден и Си Цзиньпин в предыдущие годы неоднократно общались, занимая высокие посты в руководящих органах своих стран.

Новость дополняется

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG