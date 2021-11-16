Байден и Си Цзиньпин провели длительный онлайн разговор

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели длительный телефонный разговор. Радио Свободная Азия рассказало о более чем трёхчасовом диалоге, озаглавив публикацию: "Видео-саммит Байдена и Си прошёл в сердечной атмосфере при больших разногласиях". Обсуждались ситуация в Тибете, Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе.



Обсуждались и вопросы, связанные с "торговой войной" между двумя крупнейшими мировыми державами. Не остались без внимания и посягательства Пекина на территорию демократического Тайваня. Речь шла и о нарушениях прав человека коммунистическими властями Китая.



Продолжительный и подробный диалог двух лидеров состоялся впервые со времени прихода Джо Байдена в Белый дом в январе 2021 года.

Джо Байден и Си Цзиньпин в предыдущие годы неоднократно общались, занимая высокие посты в руководящих органах своих стран.

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