Байден и Си выступили против применения ядерного оружия в Украине

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на острове Бали в Индонезии обсудили, помимо прочего, войну России против Украины и выступили против применения ядерного оружия в этом конфликте. Об этом говорится в сообщении о встрече, которое после её завершения опубликовал Белый дом.

Как говорится в сообщении, тему российского вторжения в Украину поднял Байден. "Президент Байден и председатель Си подтвердили, что они согласны в том, что ядерная война никогда не должна начаться и в ней не может быть победителей, и подчеркнули, что выступают против использования или угрозы использования ядерного оружия в Украине" - говорится в сообщении. Украина не располагает ядерным оружием, следовательно, лидеры обращаются прежде всего к России.

Как говорится в сообщении Белого Дома, стороны открыто обсудили имеющиеся проблемы в двусторонних отношениях, причём Байден подчеркнул, что США будут конкурировать с Китаем, но не стремятся к конфликту с ним. Президент США также отметил, что Вашингтон готов сотрудничать с Пекином по таким вопросам, как изменения климата, продовольственная безопасность, глобальная экономика и здравоохранение.

Отмечается, что Байден поднял вопрос о соблюдении властями КНР прав человека в Синьцзяне, Тибете и Гонконге, а также подчеркнул, что США против нарушения любой из сторон статус кво по вопросу Тайваня. Как говорится в сообщении, Китай посетит госсекретарь США Энтони Блинкен.

Си Цзиньпин перед началом встречи заявил, что двум странам необходимо найти "верный курс" в развитии двусторонних отношений, поскльку этого ожидает весь мир.

Байден на пресс-конференции после переговоров назвал разговор с Си открытым и прямым. Он отметил, что стороны договорились о продолжении обсуждения широкого спектра тем. Также, по словам Байдена, он не увидел признаков того, что Китай готовится к скорому вторжению на Тайвань, и подчеркнул, что мир может избежать новой Холодной войны.

Это была первая личная встреча двух лидеров с момента вступления Байдена в должность. Она состоялась перед ежегодным саммитом "Группы двадцати" (G20). Встреча лидеров 20 крупнейших экономик мира в Индонезии официально начинается во вторник.

Россию на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Владимир Путин не приедет. Представители стран Запада дали понять, что будут избегать общения с Лавровым. Британский премьер Риши Сунак в преддверии саммита назвал Россию в связи с её агрессией против Украины "страной-изгоем" и обвинил её в провоцировании мирового экономического кризиса.