Байден: Израиль, по-видимому, не несёт ответственности за взрыв в больнице

Президент США Джо Байден, прибывший в среду с визитом в Израиль, на встрече с премьер-министром этой страны Биньямином Нетаньяху, заявил, что, по всей видимости, Израиль не несёт ответственности за взрыв в больнице Аль-Ахла в секторе Газа. Накануне, как утверждали многочисленные СМИ, ссылаясь на местные власти, подконтрольные враждующей с Израилем радикальной группировке ХАМАС, в больнице погибли сотни людей. ХАМАС, а также ряд стран Ближнего Востока, выступили с утверждениями, что Израиль нанёс авиаудар по больнице.

Случившееся привело к массовым антиизираильским протестам в ряде стран региона и отмене саммита с участием Байдена в Иордании. Армия обороны Израиля, однако, утверждает, что провела расследование и пришла к выводу, что причиной взрыва стало попадание ракеты, выпущенной палестинскими радикалами.

На встрече с Нетаньяху в Тель-Авиве Байден заявил, что "глубоко опечален и возмущён взрывом в больнице в Газе", но добавил, обращаясь к главе правительства Израиля, что "ситуация выглядит так, что это дело рук "другой команды", а не вас". При этом Байден признал, что "многие люди в этом не уверены". В целом в эскалации конфликта вокруг Газы президент обвинил ХАМАС, напавший на Израиль 7 октября, отметив, что эта группировка, признанная в США террористической, не представляет палестинский народ.

Израильские военные утром в среду опубликовали спутниковые снимки, видео и, как утверждается, расшифровку переговоров представителей ХАМАС, которые должны свидетельствовать о том, что взрыв в больнице произошёл не в результате израильского авиаудара, а после попадания ракеты, выпущенной по Израилю из сектора Газа и сбившейся с курса. Конкретно речь идёт о группировке "Исламский джихад", союзной ХАМАС, но не подчиняющейся ей. Утверждается, что ракета попала не в само здание больницы - оно практически не разрушено - а рядом с ним, после чего в здании начался пожар.

На опубликованных утром в среду фотографиях видно, что наиболее пострадавшим местом действительно выглядит парковка. Многие комментаторы ставят под сомнения публиковавшиеся цифры погибших, задаваясь вопросом, как могли погибнуть 500 человек, если здание не разрушено. Накануне в соцсетях публиковались видео предполагаемых последствий взрыва, на которых видны тела нескольких десятков человек.

ХАМАС утверждения израильской стороны и приведённые ею доказательства пока не комментировал.

После взрыва в больнице в странах Ближнего Востока начались массовые протесты с антиизральскими и антиамериканскими лозунгами, пишут The Guardian, AFP и Reuters. В Ливане демонстранты вышли к посольствам США, скандируя "смерть Америке" и "смерть Израилю". Они бросали камни и подожгли соседнее с посольством здание. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих. Камнями закидали и посольство Франции. Госдепартамент США рекомендовал американцам не ездить в Ливан. В Иордании тысячи демонстрантов попытались взять штурмом израильское посольство. Полиция также применила против них слезоточивый газ.

В Иране сотни протестующих собрались у посольств Великобритании и Франции. Демонстранты желали им смерти, бросая яйца во французское посольство.

Кроме того, в нескольких городах Западного берега реки Иордан, находящегося под управлением Палестинской автономии, начались протесты против палестинского главы Махмуда Аббаса. Демонстранты бросали камни, некоторые высказывались в поддержку ХАМАС – полицейские применили против них слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно объявить в Газе прекращение огня по соображениям гуманитарного характера.

Лидеры стран ЕС и Еврокомиссии выразили возмущение в связи с взрывом в больнице в Газе. Они, однако, в отличие от руководителей ряда арабских стран и государств Ближнего Востока, не обвинили в случившемся Израиль.

Представитель МИД России назвала произошедшее "военным преступлением", при этом прямо Израиль в заявлении не обвиняется. В том же ключе высказался и Владимир Путин, добавив, что случившееся должно стать "сигналом" о необходимости завершения конфликта. Бывший президент России Дмитрий Медведев в телеграме возложил ответственность на США.

Россия и Объединённые Арабские Эмираты запросили на 18 октября экстренное заседание Совбеза ООН. Оно запланировано на вечер.